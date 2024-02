Halle (Saale)/DUR/mad - In Halle ist am Freitagabend ein 47 Jahre alter Mann von mehreren Männern angegriffen und verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr in der Albert-Einstein-Straße in Halle-Neustadt, teilte die Polizei mit.

Mehrere Personen griffen den 47-Jährigen nach wechselseitigen Bedrohungen tätlich an. Laut Polizei waren die Angreifer davon ausgegangen, dass der 47-Jährige einen geparkten Pkw beschädigt hatte. Dies bestätigte sich im Zuge der Ermittlungen vor Ort jedoch nicht, so die Polizei.

Der 47-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant ärztlich versorgt. Die Ermittlungen dauern an.