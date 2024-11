Das eine wartet auf die Wiedererrichtung, das andere auf seine Sanierung: Wie geht es weiter mit den einst ortsprägenden Gebäuden „Bahse“ und „Bauer“ am Borlachschacht in Bad Kösen?

Zwischen Hoffen und Bangen - was wird aus zwei Häusern am Borlachschacht?

Bad Kösen. - Es sind zwei markante Immobilien am Borlachschacht in Bad Kösen, die darauf warten, zu neuem Leben erweckt zu werden. Die eine, das Haus 10 in der Rudolf-Breitscheid-Straße, früher ein gefragtes Fremdenheim, steht seit Langem leer, ist dem Verfall und wucherndem Grün preisgegeben. Dachziegel landeten schon auf der Straße – Gefahr im Verzug. Die andere Immobilie, das sogenannte Haus Bahse, will erst wieder entstehen.