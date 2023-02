In Steinburg wird derzeit ein neuer Spielplatz für wachsende Kinderschar im Dorf errichtet und die baufällige, unbenutzbar gewordene Vorgängeranlage ersetzt. Wie das Projekt gestemmt wird.

Mitarbeiter der Grunert Bau GmbH Bad Bibra montieren in Steinburg die neue Spielplatz-Anlage.

Steinburg - Die Kinder in Steinburg, deren Schar in jüngerer Vergangenheit durch den Zuzug einiger junger Familien spürbar gewachsen ist, dürfen sich nach dem noch nicht lange zurückliegenden weihnachtlichen Geschenke-Reigen im privaten Umfeld nun gewissermaßen auf die zweite „Bescherung“ innerhalb weniger Wochen freuen - und zwar auf eine im öffentlichen Raum. Im Klartext: In dem Ortsteil der Gemeinde Finneland wird gegenwärtig ein neuer Kinderspielplatz installiert, der die baufällige Vorgängeranlage ersetzen soll.