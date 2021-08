Zwei Jugendliche nach Angriff verletzt - Polizei sucht Zeugen

Naumburg - Nach einer gefährlichen Körperverletzung im Naumburger Stadtpark nahe der Windmühlenstraße am Freitag gegen 21 Uhr hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Eine noch unbekannter Mann, der sich in Begleitung eines anderen jungen Mannes sowie einer jungen Frau befand, hatte zunächst einen 15- und einen 16-Jährigen beleidigt, die sich auf dem Parkbankrondell befanden. Danach wurde der 15-Jährige durch die noch unbekannten Männer geschlagen. „Einer der beiden führte einen pistolenähnlichen, beigebraunen Gegenstand bei sich, womit er die Jugendlichen verletzte. Die Täter flüchteten in Richtung Lindenring“, sagte am Sonntag ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle. Der 15-Jährige musste ambulant medizinisch versorgt werden.

Die Täter werden laut Polizei wie folgt beschrieben: Der eine Mann ist etwa 18 Jahre alt, hat ein breites Gesicht, schielt und hat große Augen. Er trägt kurze schwarze Haare, ist etwa 1,85 Meter groß und kräftig gebaut. Er trug ein schwarz-graues Shirt sowie eine kurze dunkle Hose und führte den pistolenähnlichen Gegenstand bei sich. Der zweite Täter ist etwa 18 Jahre alt, dünn, etwa 1,85 Meter groß und hat helle Haut. Er hat ein schmales Gesicht sowie große abstehende Ohren. Er trug eine helle kurze Hose, ein dunkles T-Shirt und hatte helle Haut. Die Frau ist 16 bis 18 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß und hat schulterlanges dunkles Haar. Sie trug eine helle lange Hose und ein schwarzes Top. Am Tatgeschehen war sie nicht beteiligt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Burgenlandkreis unter 03443/28 22 93 zu melden.

Am Sonnabend gegen 0.15 Uhr wurde die Polizei dann zum Naumburger Lindenring gerufen, da Schussgeräusche wahrgenommen worden waren. Vor Ort stellten Beamte drei Männer im Alter von 17, 18 und 19 Jahren fest. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des 19-Jährigen wurden eine Luftdruckwaffe und Softair-Kugeln sichergestellt. Am Ort wurden Patronenhülsen gefunden. Alle drei Männer waren betrunken. (ag)