Vor gut drei Monaten verlor Familie Fischer aus Burkersroda bei einem verheerenden Brand ihr Heim. Wie es ihr mittlerweile geht und was sie als neue „Fischhaus“-Wirte in der Traditionsgaststätte an der Saale so alles verändert haben.

Fischhaus-Pächterin Andrea Fischer und ihr Mann Alexander schauen gemeinsam mit Hoffnung in die Zukunft. Am ersten Advent vergangenen Jahres kam es zu einem verheerenden Brand in ihrem Haus in Burkersroda. Im Fischhaus, das sie Anfang Dezember übernommen hatten, haben sie einiges verändert.

Schulpforte/Burkersroda - Nach der Tragödie am ersten Advent vergangenen Jahres ist ihr Blick nach vorn gerichtet. Wenngleich die Bilder im Kopf geblieben sind. „Es wird noch einmal schwierig, wenn das Haus abgerissen wird. Es fühlt sich noch so unrealistisch an“, sagt Andrea Fischer. Die Tragödie – das war ein verheerendes Feuer, das am 1. Dezember in der Garage aufgrund eines technischen Defekts seinen Anfang nahm und auf das nebenstehende Wohnhaus der Fischers in Burkersroda übergriff.