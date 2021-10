Zuschauer-Rekord und Volksfest-Stimmung

Naumburg - Derby-Time in der hiesigen Kreisliga-Staffel: Die Freyburger Reserve gewann - im Gegensatz zu ihrer ersten Mannschaft - am Sonnabend das „kleine“ Unstrutderby, die Bad Kösener Marc Eschrich und Maik Grottel trafen gegen ihren Ex-Verein Herrengosserstedt, ehe am Sonntag das Nachbarschaftsduell in Baumersroda vor großer Kulisse stattfand.

Albert Reinicke, der hier vor dem Gleinaer Karl Werner abzieht, erzielt beim 6:0-Erfolg des gastgebenden BSV vier Tore. (Foto: Torsten Biel)

Baumersrodaer SV - Gleinaer SV 6:0 (1:0). Vor der Kreisliga-Rekordkulisse von 350 Zuschauern festigte der gastgebende Spitzenreiter mit diesem klaren Sieg seine Position - der BSV hat damit alle sieben Partien der ersten von insgesamt drei geplanten Runden der Staffel 1 gewonnen (siehe Zahlenspiegel). „Rechnet man unsere Vereinsmitglieder mit, waren insgesamt sogar rund 400 Leute auf dem Sportplatz und damit mehr, als Baumersroda überhaupt Einwohner hat“, war Ronny Benndorf, Sportlicher Leiter des BSV, überwältigt von der Resonanz auf dieses besondere Spiel, das der MDR per Livestream im Internet übertragen hatte (Tageblatt/MZ berichtete). Und auch online sei das Interesse groß gewesen. „Bislang gab es 2.229 Aufrufe“, so Benndorf, der abwechselnd mit Vereinschef Silvio Rockstroh als Co-Kommentar im Einsatz war, am Montagmittag. „Ich habe Reaktionen von Freunden aus den USA und einer Arbeitskollegin, die in Österreich im Urlaub ist, bekommen. Auch sie haben die Partie am Rechner verfolgt.“

Der MDR überträgt die Partie live per Internetstream. (Foto: Torsten Biel)

Während der Rahmen bestens bereitet war und Volksfest-Stimmung aufkam, taten sich die favorisierten Gastgeber auf dem Platz zunächst schwer, obwohl sie durch Torjäger Albert Reinicke (2.) früh in Führung gingen. „Die Jungs waren mächtig aufgeregt gewesen. Manche hatten in der Nacht zuvor kein Auge zugemacht“, berichtet Ronny Benndorf. Doch nach der Pausenansprache von Trainer Sebastian Friedrich lief es besser beim BSV, wozu auch Matthias Müllers 2:0 drei Minuten nach Wiederbeginn beitrug. Gleina hatte dann die große Chance zum Anschlusstreffer, aber der mitkickende Co-Trainer Steffen Rose konnte einen Strafstoß nicht verwandeln. Reinicke mit drei weiteren Toren (55./76./ 83.) sowie Florian Frenzel (63.) sorgten für ein deutliches Ergebnis, das laut Benndorf ein wenig zu hoch ausfiel, „wobei unser Sieg natürlich hochverdient war, weil wir ab der 60. Minute nicht nur Chancen-, sondern auch konditionelle Vorteile hatten“.

Auch rund um das Spielfeld ist - neben Speis und Trank - für Abwechslung gesorgt: Hier dreht Tom aus Gleina am Glücksrad. (Foto: Torsten Biel)

Bei allem Trubel rund um die Liveübertragung blieb der Sportliche Leiter des BSV jedoch auf dem Teppich: „Trotz allem war es nur ein Kreisliga-Fußballspiel. Wir wollten aber zeigen, was wir zu leisten imstande sind, und unseren Mitgliedern einige besondere Momente verschaffen.“ Das ist den Baumersrodaer auf jeden Fall gelungen. Auch von den Zuschauern anderer Vereine habe man viel Zuspruch erhalten.

Das Kuchenbüfett der Baumersrodaer ist sehr gut gefült. (Foto: Torsten Biel)

Balgstädt/Laucha II - FC RSK Freyburg II 1:2 (1:0). Das ungewöhnlich faire „kleine“ Unstrutderby stand auf einem überschaubaren sportlichen Niveau. Vieles blieb zunächst Stückwerk. Die erste Chance hatten die Gastgeber, aber RSK-Keeper Christoph Madeja parierte den Kopfball von Chris Karl. Vier Minuten später brachte Philip Mucke (23.) das BSV/BSC-Team nach einem Eckstoß von Thomas Elste per Kopf in Front. Dann scheiterte Elste mit einem Distanzschuss an Madeja, und Sekunden vor dem Halbzeitpfiff übersah er nach seinem Sturmlauf den ebenfalls gut postierten Karl, und Elstes Schuss ging knapp am Kasten der Freyburger vorbei. Sofort nach Wiederbeginn glichen die Gäste aus, als Syrko Kulas (46.) per Kopfball-Lupfer erfolgreich war. Dieser schnelle Gegentreffer lähmte die Einheimischen, und Anton Eisenhut (62.) legte nach einem Solo das zweite RSK-Tor nach. Philipp Zille sowie Mucke vergaben noch gute Chancen der Kombination Balgstädt/Laucha II. „Der Sieg der Jahnstädter geht in Ordnung, weil sie sie die agilere Mannschaft waren“, so das Fazit von Mark Thomas, Trainer der Gastgeber. Freyburg II festigte damit den zweiten Tabellenplatz.

Blau-Weiß Bad Kösen II - ESV Herrengosserstedt II 5:1 (2:0). Auf Rang vier liegen aktuell die Kurstädter, die in der Partie gegen Herrengosserstedt II fast die gesamte Spielzeit dominierten. Die Gäste versuchten, mit langen Bällen ihre Sturmspitzen Ricky Grieser und Frank Grube in Szene zu setzen. Doch die besseren Chancen hatte die Blau-Weiß-Reserve. Ein Treffer von Denny Loos (6.) wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Clemens Schumann scheiterte am gut aufgelegten ESV-Keeper Lukas Löhnert. Nach Vorarbeit von Maik Grottel brachte Marc Eschrich (15.) die Gastgeber per Kopf in Front, und der Spielertrainer der Bad Kösener legte zehn Minuten später das 2:0 nach; zuvor hatte Christian Ratzka den Ball erobert. Christian Ossig und Grottel vergaben weitere gute Einschussmöglichkeiten der Platzherren. Nach dem Seitenwechsel parierte der Schlussmann der Blau-Weißen, Pascal Transchel, gegen Grieser. Einen Pass von Grottel verwertete Ossig (52.) zum vorentscheidenden 3:1. Zwar konnte Grieser (55.) vom Elfmeterpunkt verkürzen, aber Marc Eschrich (65.) stellte per Strafstoß nach einem Foul an Oliver Böhme den alten Abstand wieder her. Böhme bereitete schließlich den letzten Treffer der Partie vor - dieses Mal war Grottel (82.) erfolgreich.