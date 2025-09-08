Am Samstagabend ist ein Mann bei Bad Kösen von einem Zug erfasst worden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ein junger Mann ist bei Bad Kösen von einem Zug erfasst worden.

Bad Kösen. – Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr ist auf einer Bahnstrecke bei Bad Kösen (Burgenlandkreis) ein junger Mann von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Als der Lokführer den Mann im Gleis gesehen habe, habe er sofort eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Parallel dazu habe der junge Mann versucht, das Gleisbett zu verlassen.

Bahnunfall im Burgenlandkreis: Mann bei Bad Kösen schwer verletzt

Jedoch erfasste ihn die Einstiegsleiter des Zuges. Der Mann wurde schwer an Beinen sowie im Hüft- und Brustkorbbereich verletzt, so die Polizei.

Ein Rettungshubschrauber habe den Mann in ein Krankenhaus gebracht. Der Lokführer sei von einem Kollegen abgelöst worden. Von den Reisenden wurde bei der Notbremsung nach Angaben der Polizei niemand verletzt.