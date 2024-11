Kunsthalle Naumburg Zauberhafte Wahrheit im Schnee - Malerin aus Tiflis präsentiert ihre Winterbilder

In Ritchie Riedigers Galerie für zeitgenössische Kunst im Naumburger Steinweg geht die nächste Ausstellung am Freitag, 30. November 2024, an den Start. „Die Kunst des Winters“ mit Werken der Malerin Tsisia Kiladze ist eine Liebeserklärung an die kalte Jahreszeit.