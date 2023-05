Cathleen Simbeck hat in der achten Runde auch etwas Losglück.

Naumburg - Cathleen Simbeck aus Gleina hat die achte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Die 51-jährige Winzerin, die bei der Agrargenossenschaft Gleina angestellt ist, kam wie Frederik Höhne aus Klosterhäseler und der Naumburger Jens Knabe auf zwölf Punkte, hatte aber Glück beim Losen. Der Sieger der Tippspiel-Gesamtwertung darf sich am Saisonende auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen.

Resultate/Cathleen Simbecks Tipps:

SC Naumburg - Edelweiß Arnstedt 3:0/2:1

FC RSK Freyburg - SG Spergau 5:0/3:1

ESV Herrengosserstedt - SV Spora 2:4/2:1

Gleinaer SV - Bad Bibra/Saubach ausgefallen

FC ZWK Nebra - 1. FC Zeitz II 3:0/4:1

Lossa/Rastenberg - Großkorbetha 1:5/1:3

Eintracht Profen - Baumersrodaer SV 1:2/1:2

Grün-Gelb Osterfeld - SC Naumburg II 1:7/0:2

Blau-Weiß Bad Kösen - SG Spergau 1:1/3:1

SV Spora - BSC 99 Laucha 0:2/0:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Christian Schimske (Naumburg) 67

2. Alexander Hörig (Bad Bibra) 63

3. Lukas Töpe (Wangen) 62

4. Frederik Höhne (Klosterhäseler) 61

4. David Naujoks (Löbitz) 61

4. Andreas Richter (Punschrau) 61

7. Lars Wagner (Bad Sulza) 60

7. Tom Milde (Naumburg) 60

9. Michael Neuhauß (Rastenberg) 59

10. Hannah Töpfer (Naumburg) 58

In der Teamwertung liegt „Reaktor“ (das sind der Naumburger Christian Schimske und der Eulauer Mirko Töpfer) mit 57,5 Zählern im Schnitt jetzt allein an der Spitze. Der Gesamtsieger erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder.