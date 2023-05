Naumburg - Florian Jäger aus Freyburg hat die elfte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 29-jährige Kicker des Kreisoberligisten Baumersrodaer SV, der am Sonntag einen Treffer und eine Torvorlage zum 4:0-Heimsieg gegen Osterfeld beitrug, kam als Einziger auf 13 Punkte. Jäger arbeitet im Teiledienst des Naumburger Autohauses Possögel. Der Sieger der Tippspiel-Gesamtwertung darf sich am Saisonende auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen. An der Spitze hat Christian Schimske seinen Vorsprung weiter ausgebaut.

Resultate/Florian Jägers Tipps:

BW Brachstedt - SC Naumburg 2:0/1:2

TSV Leuna - ESV Herrengosserstedt 3:3/4:1

VfB Nessa - BSC 99 Laucha 2:5/2:1

Bad Bibra/Saubach - Karsdorf 6:0/4:0

BW Bad Kösen II - Gleinaer SV 2:2/3:1

VSG Löbitz - Lützen/Meuchen 0:1/1:1

FC ZWK Nebra - Langendorf/WFV 4:0/4:0

Baumersrodaer SV - GG Osterfeld 4:0/4:0

Lossa/Rastenberg - SV Kretzschau 2:1/2:1

BW Bad Kösen - FC RSK Freyburg 0:2/0:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Christian Schimske (Naumburg) 97

2. Michael Neuhauß (Rastenberg) 92

3. Frederik Höhne (Klosterhäseler) 89

3. Matthias Müller (Baumersroda) 89

5. Alexander Hörig (Bad Bibra) 88

5. Hannah Töpfer (Naumburg) 88

5. Andreas Richter (Punschrau) 88

8. Lukas Töpe (Wangen) 87

9. David Naujoks (Löbitz) 85

10. Beatrice Eichstädt (Bad Bibra) 84

10. Roland Hinze (Gleina) 84

In der Teamwertung liegt „Reaktor“ (das sind der Naumburger Christian Schimske und der Eulauer Mirko Töpfer) mit nunmehr 86,0 Punkten im Schnitt weiter an der Spitze. Der Gesamtsieger erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder. (tok)