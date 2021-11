Wird BSV zum Stolperstein?

Naumburg - Mit Christopher Schumann, Mittelfeldakteur des Landesklasse-Vertreters BSC 99 Laucha blicken wir auf die Partien der 15. Runde des regionalen Tippspiels unserer Zeitung. Sechs der zehn Begegnungen sind Pokalspiele; bei diesen kommen die Ergebnisse nach 90 Minuten in die Wertung.

Christopher Schumann ist auf dem Vormarsch - in mehrfacher Hinsicht. Mit den Lauchaern spielt der in Burgscheidungen aufgewachsene und mittlerweile im Naumburger Ortsteil Roßbach lebende Schumann eine überragende Saison. Zwei Punkte im Schnitt pro Spiel haben die Glockenstädter bislang geholt - damit belegen sie aktuell Rang drei (Spergau kann mit einem Sieg am Sonnabend in Braunsbedra noch vorbeiziehen).

Aber auch was seine Position auf dem Spielfeld betrifft, gibt es für den 23-Jährigen nur eine Richtung: nach vorn! „Begonnen habe ich im Erwachsenenbereich als letzter Mann. Dann wurde ich ins Mittelfeld vorgezogen, wo ich mittlerweile mit unserem Neuzugang Fabian Keidel den offensiveren Part vor unserem Kapitän Mario Bothe übernehme“, berichtet Christopher Schumann. Da ist ja die Rolle des Stürmers nur noch eine Frage der Zeit, oder? „Nein, nein“, wiegelt Schumann ab. Dafür habe er mit seinen 1,98 Meter zwar sicher die Größe, „aber mir fehlt einfach das Tempo“. Für diese Positionen habe man im Team schnellere Spieler.

Der Lauchaer Mitelfeldspieler Christopher Schumann ist in dieser Woche unser Tipp-Experte. (Foto: Torsten Biel)

Die Gründe für den aktuellen Erfolg seines Teams sieht der Bankkaufmann vor allem in der starken Defensive der Lauchaer: „Wir treffen selbst nicht so oft, aber lediglich acht Gegentore in elf Partien sprechen eine deutliche Sprache.“ Und auch die Tatsache, dass die BSC-Kicker über den Kampf kommen, spiele ihnen oft in die Karten. Und dies könnte auch am morgigen Sonnabend in der Pokalbegegnung bei Kreisliga-Spitzenreiter Baumersrodaer SV der Schlüssel zum Weiterkommen der zwei Klassen höher spielenden Lauchaer sein, glaubt Schumann, der in der Volksbank-Filiale in Zeitz arbeitet. „Der Burgenlandpokal hatte für den Verein nicht immer diese große Bedeutung. Aber seitdem Ronny Starch unser Trainer ist, hat sich das geändert. Er will immer jedes Spiel gewinnen“, so Christopher Schumann.

BURGENLANDPOKAL, 1. Runde: Gleinaer SV - SC Naumburg II. Obwohl sie nur eine Klasse tiefer spielen, dürften die Gleinaer eher nur geringe Chancen haben, dem Kreisoberligisten ein Bein zu stellen. Zu stark ist die SCN-Reserve besetzt; zudem ist ihr Landesliga-Team pflichtspielfrei. Da könnte der eine oder andere Akteur in die von Patrick Hausmann trainierte Mannschaft „abgeordnet“ werden. Es ist übrigens schon der dritte Versuch, diese Partie auszutragen.

Christopher Schumann tippt 0:3, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 0:3.

Rot-Weiß Reichardtswerben - SSC Weißenfels II. Ebenfalls erst um den Einzug ins Achtelfinale geht es in diesem Spiel zwischen dem gastgebenden Kreisligisten und der in der Landesklasse kickenden und deshalb klar favorisierten SSC-Reserve.

Christopher Schumann tippt 1:4, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 1:4.

BURGENLANDPOKAL, Achtelfinale: Baumersrodaer SV - BSC 99 Laucha. „Kreisliga gegen Landesklasse“ heißt es auch in diesem Duell. Allerdings dürften die Rollen hier nicht ganz so klar verteilt sein wie in Reichardtswerben. Denn nicht nur der Gast aus Laucha spielt eine ganz starke Serie, sondern auch der BSV, der in der hiesigen Kreisliga-Staffel alle acht bisherigen Partien gewonnen hat - bei einem Torverhältnis von 31:3! Mit Albert Reinicke haben die Baumersrodaer einen Verbandsliga-erfahrenen Spieler in ihren Reihen, der mit 14 Treffern die Torjägerliste der Staffel 1 anführt, am vergangenen Wochenende im Pokal-Erstrundenspiel gegen Theißen (5:0) jedoch verletzungsbedingt frühzeitig ausgewechselt werden musste. Die Glockenstädter haben das Achtelfinale durch einen 2:0-Erfolg bei Kreisklasse-Vertreter SV Kaiserpfalz erreicht. Nach dem 2017 verlorenen „Finale dahoam“ (gegen Herrengosserstedt) und dem Triumph 2019 gegen Nebra wollen die Lauchaer nun erneut den Burgenlandpokal gewinnen.

Christopher Schumann tippt 0:3, Tageblatt/MZ tippt 1:2.

Eintracht Profen - ESV Herrengosserstedt. Kreisoberligist Profen wird sich trotz des Heimvorteils erheblich strecken müssen, will er den Landesklasse-Vertreter ernsthaft in die Bredouille bringen. Allerdings war der ESV zumindest in der Liga bisher auswärts auch nicht gerade furchteinflößend, wie fünf zum Teil klare Niederlagen belegen. Der einzige Sieg wurde bei Schlusslicht Großgrimma erzielt. In der ersten Pokalrunde haben die Herrengosserstedter 7:0 bei den Kreisklasse-Kickern der VSG Löbitz gewonnen, und die Eintracht setzte sich am vergangenen Samstag mit 2:0 bei der Kombination Langendorf/ Schwarz-Gelb Weißenfels durch.

Christopher Schumann tippt 1:2, Tageblatt/MZ tippt 0:2.

1. FC Zeitz - SV Spora. Das Achtelfinal-Topspiel bestreiten die Landesklasse-Teams der Elsterregion. Spitzenreiter Zeitz ist gegen den Tabellenzehnten favorisiert, zumal die Sporaer keines ihrer Punktspiele nach der Wende beim 1. FC gewinnen konnten (ein Remis, acht Niederlagen).

Christopher Schumann tippt 3:1, Tageblatt/MZ tippt 3:0.

Eintracht Bornitz - Wacker Wengelsdorf. Faktisch keine Chancen auf ein Weiterkommen dürfte der Dritte der Kreisklasse, Staffel 3, gegen Landesklasse-Vertreter Wengelsdorf haben.

Christopher Schumann tippt 0:4, Tageblatt/MZ tippt 1:4.

KREISOBERLIGA: Blau-Weiß Bad Kösen - FC ZWK Nebra. Das einzige für morgen angesetzte Spiel des Burgenland-Oberhauses ist zugleich das Gipfeltreffen des punktgleichen und nur durch zwei Tore getrennten Spitzenduos. Allerdings hat Tabellenführer Bad Kösen noch ein Spiel in der Hinterhand (am 20. Februar beim Dritten Großkorbetha). Bislang haben die Kurstädter erst eines ihrer sechs Heimspiele gegen Nebra - zwei Partien fielen Corona zum Opfer - verloren (2:2, 3:0, 2:3, 0:0, 3:2, 3:3). Die drei Pokalpartien, die auf dem Sportplatz am Gradierwerk ausgetragen wurden, endeten 4:1, 1:3 sowie 4:0 aus Sicht der Blau-Weißen.

Christopher Schumann tippt 2:1, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 2:1.

KREISKLASSE: FSV Klosterhäseler - SV Kaiserpfalz. Die Gäste sind neben Mertendorf II das einzige auswärts noch sieglose Team der hiesigen Staffel 1. Zwar ging es für sie in der Fremde immer knapp zu (1:2, 0:1, 0:0, 2:4), aber heraus sprang bislang eben nur ein Punkt. Da der FSV bis dato zu Hause auch nicht gerade unüberwindlich daherkam, könnte es vielleicht mit dem ersten SVK-Auswärtsdreier der Saison klappen. Mit diesem könnten die Kaiserpfälzer im besten Fall um zwei Ränge auf Platz drei vorrücken.

Christopher Schumann tippt 2:3, Tageblatt/MZ tippt 2:2.

LANDESLIGA, Staffel Süd: Blau-Weiß Günthersdorf - Blau-Weiß Brachstedt. Mit etwas mehr Interesse als gewöhnlich dürften die Kicker des SC Naumburg dieses Nachholspiel, das letzte der ersten Halbserie, verfolgen. Denn sollte der gastgebende Tabellenvorletzte gegen den aktuellen Vierten gewinnen, würden die Domstädter auf einen der beiden Abstiegsplätze nach der Hinrunde abrutschen. Und sollte dann die Saison coronabedingt abgebrochen werden, müsste der SCN den Gang in die Landesklasse antreten.

Christopher Schumann tippt 0:2, Tageblatt/MZ tippt 1:3.

LANDESKLASSE, Staffel 9: SV Braunsbedra - SG Spergau. Gewinnen die Gäste, könnten sie auf den zweiten Platz vorrücken. Der BSC Laucha würde etwas zurückfallen und nach Abschluss der Hinrunde Rang vier belegen.

Christopher Schumann tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt 1:1.