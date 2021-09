„Wir sind der FC Bayern“

Rehehausen - Dass es den 145 Einwohnern von Rehehausen an Selbstbewusstsein mangelt, kann man wirklich nicht sagen. So begrüßte der Heimatvereinsvorsitzende Cliff Rößler denn auch die Jury des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ mit den Worten „Herzlich willkommen im schönsten Dorf der Welt“. Und das hatte er sich nicht mal eben so ausgedacht, denn dieser Slogan prangt für alle Besucher sichtbar am Ortseingang.

Beim Rundgang durch das Dorf und den Gesprächen wurde schnell deutlich: Hier herrscht lebendiges Dorfleben. Udo Nägler, der mit seinem Fachbetrieb für Garten- und Forstgeräte sowie neun Mitarbeitern der größte Arbeitgeber im Dorf ist, bringt es salopp auf den Punkt: „Wenn ich abends um 22 Uhr eine Glühlampe brauche, weil bei mir das Licht aus ist, dann bekomme ich die garantiert beim Nachbarn.“

In Rehehausen haben sich junge Familien angesiedelt. Der Spielplatz im Dorf ist deshalb bei den Kindern sehr beliebt. (Foto: Torsten Biel)

Die Kinder, die auf dem Spielplatz herumtobten, zeigten zudem dass hier viele junge Familien wohnen. Das Durchschnittsalter der Einwohner des Ortes beträgt 45,9 Jahre. Zum Vergleich: Im Burgenlandkreis sind es 49,2 Jahre. Manuela Hartung, Bürgermeisterin der Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal, zu der Rehehausen gehört, erklärte, dass der Ort zahlreiche Anfragen nach Baugrundstücken aus dem Bereich des unweit gelegenen Jena erhalte, was Rößler bekräftigte: „Jeder, der in einem Dorf ein Haus baut, der bindet sich mit vier Generationen für gut 100 Jahre an den Ort, weil er nämlich sein Haus nicht wie in Frankfurt/Main nach zehn Jahren extrem gewinnbringend wieder verkaufen kann.“

Vor dem Vereinshaus schenkt Manuela Frenzel an Jury-Mitglied Petra Schmidt Wein aus. (Foto: Torsten Biel)

Ein Zehn-Punkte-Plan der Gemeinde sieht dafür vor, neue Baugrundstücke durch Lückenbebauung und den Zusammenschluss kleinerer Parzellen zu erschließen. Ein weiteres Ziel besteht darin, das Vereinshaus, das sich im ehemaligen Feuerwehrhaus befindet, als ganzjährigen Jugendclub und Seniorentreff auszubauen. Was aktuell für die Jury zu sehen war, ist eine schmucker Ort, der zum einen durch das Dorferneuerungsprogramm 1998/99 eine enorme Aufwertung erfuhr und der zum anderen durch das Engagement der Einwohner ein lebendiger Ort mit vielen jungen Familien ist.

Frank Rößler stellt der Jury, die von Wirtschaftsamtsleiter Thomas Böhm (2.v.r.) geführt wird, seine Tischlerei vor. (Foto: Torsten Biel)

Ein gemeinsamer Frühjahrs- und Herbstputz, das Maifeuer, eine dreitägige Kirmes, Vereinsausflüge, ein Benefiz-Adventskonzert mit Weihnachtsmarkt am zweiten Advent sind nur ein Auszug an Aktivitäten. Ein Höhepunkt von Rehehausen ist der Weinspaziergang Anfang Mai, an dem rund 500 Personen um und in Rehehausen unterwegs sind. Interessiert hörte die Bewertungskommission auch den Ausführungen von Frank Rößler zu. Seine Tischlerei mit sechs Mitarbeitern und einer 120-jährigen Tradition hat sich auf die Sanierung und den Nachbau von historischen Fenstern im Denkmalschutzbereich spezialisiert.

Wie die Bewertung der Jury ausfällt, erfahren die Orte, wenn das letzte der 22 Dörfer besichtigt ist. Das wird am 13. Oktober in Schellsitz sein. Die beiden Erstplatzierten, so sieht es das Reglement vor, werden dann am Landeswettbewerb teilnehmen. Zum Thema Selbstbewusstsein legte Cliff Rößler noch einen markigen Spruch nach: „Wir sind der FC Bayern, wir wollen gewinnen.“