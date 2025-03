Naumburg - Das Thema mit dem besonderen Datum muss natürlich gleich am Anfang abgeräumt werden: „Ja, wir haben uns am 1. April 1990 gegründet, und nein, es war kein Aprilscherz“, sagt Ralf Burghardt von der Burghardt GmbH & Co. KG aus Naumburg lachend und hat ein unabweisbares Argument auf seiner Seite. Denn genau am Ersten des Monats April 2025 kann das von ihm gegründete Heizungs- und Sanitärunternehmen auf stolze 35 Jahre seines Bestehens zurückblicken.

