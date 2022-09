Jost Naumann ist zum 20. Mal als Bacchus dabei

Der Eisleber Entertainer Jost Naumann startet nach einer langen Corona-Pause langsam wieder durch. Am Wochenende ist er zum 20. Mal beim Winzerfest in Freyburg dabei.

Eisleben/Freyburg - So langsam geht es wieder aufwärts für Jost Naumann. Seit 2002 ist der Eisleber freiberuflich als Alleinunterhalter tätig und tritt in verschiedenen Rollen auf Volksfesten, Familien- und Firmenfeiern sowie mit eigenen Programmen auf. Was in der Corona-Zeit natürlich nicht möglich war.