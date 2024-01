Flemmingen/tok - Zum zweiten Mal hat die LG Rudelsburg Bad Kösen einen 15 Kilometer langen Winter-Crosslauf rund um den Naumburger Ortsteil Flemmingen veranstaltet. Mit 134 Teilnehmern war er am Samstag sehr gut besucht. Vor dem Wettbewerb mussten sich die Athleten bei Alexander Telle und René Miethig am Check-in melden.

Der Naumburger Tim Rummler, der sich auch schon als erfolgreicher Triathlet einen Namen gemacht hat, hatte sich auf den Winter-Cross vorbereitet, knickte aber am Vortag während der Streckenmarkierung am steilsten Stück in Richtung Schulpforte um. Noch am Abend und nach dem Röntgen bekam er vom Arzt eine mindestens dreiwöchige Laufpause verordnet. Trotzdem stattete er den Läufern einen Besuch ab.

Führte über den gesamten Lauf und gewann auch: Manja Becker von der SG Chemie Zeitz e.V. Triathlon (r.), hier mit dem Naumburger Jan Möttig. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Beste Frau im Feld war Manja Becker von der SG Chemie Zeitz, Abteilung Triathlon, hier mit dem Naumburger Jan Möttig vom Verein White Rock Weißenfels, der in seiner Altersklasse M50 der Schnellste war. Als Erster des gesamten Feldes kam Felix Höfer aus Triptis ins Ziel. Er blieb wie noch drei weitere Läufer unter einer Stunde.

Der gastgebende Verein hatte für jeden Athleten, der das Ziel erreichte, eine Finisher-Medaille herstellen lassen, hier präsentiert von Christoph Franzke. Der Vorsitzende der LG Rudelsburg Bad Kösen, die auch die Berglauf-Kreismeisterschaften und den Rudelsburglauf ausrichtet, fungierte dieses Mal als Sprecher im Start- und Zielbereich, das sich auf dem Gelände der Firma Naumburger Stahl- und Metallhandel GmbH befand.