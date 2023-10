Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/Naumburg - Beinahe schon Historisches wird an diesem Sonntag ab 16 Uhr in der Magdeburger Hermann-Gieseler-Halle passieren: Die Drittliga-Partie der Männer zwischen dem Juniorteam des gastgebenden SCM und dem HC Burgenland ist eine der letzten Handball-Pflichtspiele, die in der ruhmreichen, mehr als 100-jährigen Stätte ausgetragen werden. Die Gieselerhalle, in der die Elbestädter unter anderem DDR-Meistertitel und den Gewinn des Europapokals der Landesmeister gefeiert haben, wird quasi in den Ruhestand versetzt und durch einen Neubau an anderer Stelle - an der Steinkuhle - ersetzt.