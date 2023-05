Karsdorf - Es ist Freitagnachmittag. Auf dem Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus in Wetzendorf herrscht emsiges Treiben. Feuerwehrmädchen und -jungen in ihren schmucken Uniformen, einige mit einem Atemschutzgerät auf dem Rücken, stehen um die Kinderwartin Nicole Perner und hören genau auf deren Anweisungen. Für die kleinen Feuerwehrleute der Karsdorfer Kinderfeuerwehr ist Ausbildung angesagt.

Löschwesen locker und spielerisch vermittelt

Aller 14 Tage treffen sich die Fünf- bis Zehnjährigen, um locker und spielerisch das Löschwesen sowie das richtige Verhalten in Notsituationen kennenzulernen. An diesem Freitag stand das Atemschutzgerät im Mittelpunkt der Übungen. Dazu hatte Nicole Perner eine spielerische Atemschutzstrecke aufgebaut, die die Kinder zu absolvieren hatten. Immer zu zweit waren sie nach und nach an der Reihe.

Die Kinderfeuerwehr liegt in Karsdorf voll im Trend. Die Anzahl der Mitglieder ist in den vergangenen Monaten trotz Corona stark gestiegen. Gegenwärtig hat Nicole Perner 21 Kinder unter ihren Fittichen. „Mehr geht nicht. Es gibt sogar eine Warteliste“, erzählt die Kinder-Chefin. Der Andrang sei groß. Primäres Ziel sei es, die Kinder später in die Jugendfeuerwehr zu integrieren. Das habe bisher gut geklappt, so dass auch die Jugendfeuerwehr gut aufgestellt sei, erwähnte die 38-Jährige.

Die Mädchen und Jungen der Karsdorfer Kinderfeuerwehr führen aller vierzehn Tage die Ausbildung durch. (Foto: Gudrun Schröder)

Obwohl die Mädchen und Jungen keinesfalls überfordert werden sollen, sieht der Dienstplan bereits anspruchsvolle Übungen vor. Wie die Kinderwartin erläuterte, konnten an den 18 Ausbildungstagen im vergangenem Jahr die Kinder zum Beispiel die Einsatzfahrzeuge bestaunen, lernten die Ausrüstung einer Feuerwehrfrau und eines Feuerwehrmannes kennen, Knotenkunde und Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden durchgeführt, das Verhalten bei Waldbränden wurde besprochen, der Aufbau eines Löschangriffs nass fand ebenso statt wie eine Evakuierungsübung im Gerätehaus.

Im vergangenen Jahr das 15-jährige Bestehen gefeiert

Doch der Umgang mit Geräten und Technik mache nur einen Teil der Treffen aus. So freuten sich die Kinder über die Ostereiersuche, eine Schnitzeljagd, die Teilnahme am Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr mit Übernachtung im Gerätehaus, die Teilnahme am Festumzug der Lauchaer Feuerwehr, die Weihnachtsfeier und die Silvesterparty. Die Kinderfeuerwehr Karsdorf wurde im Jahr 2007 gegründet. Mit jeder Menge Überraschungen und viel Spaß wurde im September vorigen Jahres der 15. Geburtstag gefeiert. Die Kinder konnten sich auf der Hüpfburg, einem Feuerwehr-Parcours, an der Malstraße, beim Kinderschminken oder bei Rundfahrten mit dem Löschauto die Zeit vertreiben.

„Allein sind die gestellten Anforderungen nicht zu schaffen“, gibt die Kinderwartin unumwunden zu. Deshalb sei sie froh, seit diesem Jahr mit Susanne Barthel eine Stellvertreterin an ihrer Seite zu haben. Diese habe kürzlich die Ausbildung zum Truppfrau erfolgreich abgeschlossen.

Kinderwartin Nicole Perner zeichnete Nele Töpe, Lina Brieg und Phil Nimschofsky (v.l.) für langjährige Mitgliedschaft in der Kinderfeuerwehr aus und verabschiedete sie in die Jugendfeuerwehr. (Foto: Gudrun Schröder)

Aber auch auf fleißige Helferinnen - so Jana Schulze, Melanie Klukas, Tina Ziegler und Katrin Heinicke - könne Frau Perner immer zählen. „Mit der Kinderfeuerwehr hat sich die Ortsfeuerwehr Karsdorf ein festes Fundament geschaffen“, betonte der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Unstruttal, Christopher Radenz, während der Jahresversammlung der Karsdorfer Ortsfeuerwehr. Er lobte die hervorragende Nachwuchsarbeit und dankte Nicole Perner sowie deren Stellvertreterin. Die Betreuer würden eine Menge Freizeit opfern.

Wie ortsansässige Unternehmen und Vereine unterstützen

Die Durchführung der niveauvollen Trainingstage und Veranstaltungen für die Kinder sei auch durch die finanzielle Unterstützung von ortsansässigen Unternehmen und Vereinen möglich. „Mehr als glücklich waren wir über eine Geldspende von 1.400 Euro von der Firma Landschafts- und Pflasterbau Gorn in Memleben“, berichtete freudig die Leiterin der Kinderwehr.

Der Geschäftsführer Harald Gorn feierte im vergangenen Jahr sein Firmenjubiläum und habe seine Gäste statt der Geschenke um Spenden für die Kinderfeuerwehr gebeten. Es sei eine tolle Geste und zugleich eine Würdigung des Engagements in der Ausbildung der Kinder, bemerkte Nicole Perner. Vier Atemschutzgeräte für Kinder konnten davon gekauft werden. Das Geld sei somit gut angelegt worden und eine Form der Anerkennung und des Ansporns für die jungen Brandschützer. Und diese waren am Freitagnachmittag eifrig bei der Sache, als sie zum ersten Mal mit den Atemschutzgerät auf dem Rücken die aufgebaute Teststrecke entlang robbten.