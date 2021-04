Wie die SSV Eintracht der Notbremse trotzt

Leichtathletik-Training der SSV Eintracht Naumburg auf dem Sportplatz Moritzwiesen - hier noch in der großen Gruppe am vergangenen Freitag. Im Nachwuchsbereich sind Übungseinheiten im Freien ab sofort wieder nur in Kleingruppen mit maximal fünf Personen erlaubt. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg - Das Wetter passt, die Begeisterung unter den Kindern im Grundschulalter ist groß. Man sieht den jungen Leichtathleten der SSV Eintracht Naumburg den Bewegungsdrang nach der langen Zeit des Lockdowns und des fehlenden Sportunterrichts förmlich an. Tobias Heinrich und Steven Erdmann, die beiden Übungsleiter der Eintracht-Bambini, spielen „Vortänzer“ - nicht nur bei der Erwärmung. Fast schon so etwas wie Normalität offenbart sich dem Besucher am vergangenen Freitagnachmittag auf dem Sportplatz Moritzwiesen.

Zu diesem Zeitpunkt durften die Nachwuchsathleten noch in Gruppen von bis zu 20 Kindern und Jugendlichen inklusive Übungsleiter trainieren. Erwachsenen Sportlern war dies zumindest in Kleingruppen bis zu fünf Personen erlaubt.

Welche Regeln es derzeit gibt

Inzwischen, nachdem der Bund die sogenannte „Notbremse“ gezogen hat, gelten für Kreise mit Inzidenzwerten über 100 wieder andere Regeln - die von früheren Lockdowns schon bekannten. Demnach ist für Mädchen und Jungen „bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres die Ausübung von Sport zulässig in Form von kontaktloser Ausübung im Freien in Gruppen von höchstens fünf Kindern“. Und weiter heißt es: „Anleitungspersonen müssen auf Anforderung der nach Landesrecht zuständigen Behörde ein negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 Stunden vor der Sportausübung mittels eines anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen.“

Für Athleten ab 15 Jahre gilt nun vorerst im Burgenlandkreis, in dem weiter eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 300 gemessen wird: „Die Ausübung von Sport ist nur zulässig in Form von kontaktloser Ausübung von Individualsportarten, die allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands ausgeübt werden.“

Zwar habe man nun die regelmäßigen Übungseinheiten der Älteren leider absagen müssen, „aber wir sind froh, dass unsere Kinder überhaupt noch weiter trainieren dürfen“, sagt Mathias Höhlig, Abteilungsleiter Leichtathleten der SSV Eintracht. Und dies sein in den Kleingruppen auch ganz gut möglich, fügt er hinzu. Man könne ja in Wurf-, Sprint- und verschiedenen Sprunggruppen üben, andere Kinder könnten längere Läufe in Richtung „Krumme Hufe“ absolvieren. „Nur die Erwärmung, die wir bisher zusammen absolviert haben, muss nun ebenfalls in kleineren Gruppen erfolgen“, erklärt Höhlig.

Abteilung zählt aktuell 60 Kinder und Jugendliche

Bis zu 30 Kinder könnten auf diese Weise - mit dem nötigen Abstand, versteht sich, der auf den Moritzwiesen locker einzuhalten sei - in seiner Abteilung gleichzeitig trainiert werden, rechnet Mathias Höhlig vor. Denn neben Tobias Heinrich und Steven Erdmann würden nun Anja Meinhardt und Horst Schulz, die sonst die älteste Gruppe der Eintracht-Leichtathleten betreuen, sowie mit Nele Gulich und Lilly Schmöller zwei junge Übungsleiter-Anwärterinnen aushelfen können. Und auch der Abteilungsleiter selbst, der zusammen mit Thomas Messner die bis zu 25 Eintracht-Talente der Jahrgänge 2008 bis 2010 trainiert, hat sich angeboten, bei den Jüngeren auszuhelfen, wenn Not am Mann ist.

Insgesamt zählt die Naumburger Leichtathletik-Abteilung derzeit rund 60 Kinder und Jugendliche. Sie dürfen aktuell auf dem Sportplatz Moritzwiesen die Toiletten und Waschräume, nicht aber die Umkleiden und die Halle benutzen. (Torsten Kühl)