Erst war Yolanda K. drei Jahre verschwunden, dann tauchten ihre Überreste an einem Ort auf, den keiner vermutete: Der Tod der Studentin aus Leipzig gibt viele Rätsel auf. Ermittlungserfolge lassen auf sich warten.

Leipzig/Freyburg/MZ. - Der Tod von Yolanda K. gehört mit Sicherheit zu den aufsehenerregendsten Kriminalfällen der vergangenen Jahre in Sachsen-Anhalt. Die Ermittlungen führt dabei die Staatsanwaltschaft Leipzig, da die Studentin in Leipzig wohnte. Am 25. Februar 2023 wurden Skelettreste und Kleidung von Yolanda K. auf dem Rödel, einem Naturschutzgebiet bei Freyburg (Burgenlandkreis) gefunden. Wie sie dorthin kam und wie die angehende Architektin dort starb, ist bisher unklar.