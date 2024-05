Am Freitag wird in Naumburg ein gut anderthalbstündiger Dokumentarfilm über die Domschule St. Martin nebst der Kita Arche Noah präsentiert. Zwischen 2022 und 2024 wurden dort an 45 Drehtagen 200 Stunden Material gesammelt.

Naumburg - Was für Cannes, wo kürzlich die Internationalen Filmfestspiele zu Ende gingen, gang und gäbe ist, stellt für Naumburg zweifellos etwas ganz Besonderes dar: Am kommenden Freitag um 15 Uhr (weitere Vorstellung um 17.30 Uhr) wird im „Cineplex“ der Domstadt die Weltpremiere eines Films über die Bühne gehen. „Schule machen – Gemeinschaft leben am Naumburger Dom“, heißt der gut anderthalbstündige Dokumentarfilm, den der hallesche Regisseur und Filmemacher Jan Sobotka in den vergangenen zwei Jahren in der evangelischen Domschule Sankt Martin sowie dem evangelischen Kindergarten Arche Noah in Naumburg gedreht hat (Trailer online unter www.vimeo.com/950493302).