Welterbe öffnet am 1. Juni wieder seine Tore

Naumburg - Sieben Monate waren die Türen des Naumburger Doms für Besucher geschlossen - nun freuen sich die Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz, den Naumburger Dom ab dem 1. Juni wieder zu öffnen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen innerhalb des Burgenlandkreises unter 100 bleibt. Auch der Domshop wird wieder geöffnet, und es können sich Besucher im Domstiftsarchiv und in der Domstiftsbibliothek anmelden, heißt es in einer von den Vereinigten Domstiftern veröffentlichten Pressemitteilung. Hier kann ein Besuch aber nur nach vorheriger Anmeldung und in einem festgelegten Zeitfenster erfolgen.

„Wir haben, wie im vergangenen Jahr, alle Vorkehrungen getroffen, um die strengen Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten und hoffen, dass wir nun wieder viele Besucher im Dom begrüßen dürfen, denn dafür leben wir, Menschen unsere Schätze zu zeigen,“ sagt der Stiftsdirektor der Vereinigten Domstifter, Holger Kunde. „Im Naumburger Dom ist die Restaurierung der Fenster im Ostchor abgeschlossen, die Glasfenster erstrahlen in neuem Glanz - ein atemberaubendes Bild, das sich dem Besucher jetzt bietet.“

Im Naumburger Dom ist die Restaurierung der Fenster im Ostchor abgeschlossen, die Glasfenster erstrahlen in neuem Glanz - ein atemberaubendes Bild, das sich dem Besucher jetzt bietet. Stiftsdirektor Holger Kunde

Stiftsdirektor Holger Kunde (Foto: Torsten Biel)

Im Vorfeld des Neustarts sei ein Öffnungskonzept unter Berücksichtigung der Auflagen zur Eindämmung von Covid 19 zum Schutz der Mitarbeiter und der Gäste erarbeitet worden, heißt es weiter. Demnach können nur Getestete, vollständig Geimpfte oder Genesene mit entsprechendem Nachweis ein Ticket für den Dom erwerben. Außerdem ist die Anzahl der Besucher, die sich gleichzeitig im Dom aufhalten dürfen, begrenzt. Deshalb ist eine vorherige Anmeldung möglich.

„Um Infektionsketten zurückverfolgen zu können, müssen die Daten der Besucher erfasst und gespeichert werden. Zur Erleichterung der Datenerfassung wird die Luca-App genutzt. In den Einrichtungen besteht eine Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mundnasenschutzes für Mitarbeiter und Gäste“, wird hervorgehoben. Die Besucherströme werden in der Kathedrale so gelenkt, dass ankommende Besucher und die, die den Dom verlassen, nicht aufeinandertreffen. Es müssen die geltenden Abstandsregelungen eingehalten werden. Möglichkeiten zur Desinfektion wird es im Kassenbereich und auf den Toiletten geben. Alle Oberflächen und sanitäre Anlagen werden zudem im regelmäßigen Turnus gereinigt und desinfiziert. Aufgrund aktueller Bestimmungen sind derzeit jedoch noch keine Führungen in den Häusern möglich. Es müssen außerdem bis auf Weiteres alle Vermittlungs- und Bildungsangebote der Kinder-Dombauhütte entfallen. Gäste können sich bei Fragen an den Besucherservice wenden.

Die Vereinigten Domstifter beteiligen sich, so geht aus der Pressemitteilung weiter hervor, an der Luca-App. Die Smartphone-Anwendung ermöglicht eine einfache Kontaktnachverfolgung. Die Besucher registrieren sich über ihr Smartphone und geben einmalig ihre Kontaktdaten ein. Beim Betreten des Doms wird ein QR-Code gescannt. Sollte ein Corona-Fall im Nachhinein bekannt werden, kann das Gesundheitsamt über die Luca-App auf die Kontaktdaten der Personen zugreifen, die sich zur selben Zeit im Dom aufgehalten haben. Wer über kein Smartphone verfügt, muss vor dem Eintritt in den Dom ein Formular zur Nachverfolgung von Kontakten ausfüllen.

Weitere Informationen dazu sind unter www.naumburger-dom.de im Internet zu finden.