Weinfrühling auf sechs Kilometern: Am 1. Mai steppt in und um Freyburg der Bär

Freyburg - In zwei Tagen ist es soweit: Nach der Corona-Pause begrüßt Freyburg am kommenden Sonntag, 1. Mai, wieder Tausende Besucher zum Weinfrühling. Unter dem traditionellen Motto „Junger Wein in alten Mauern“ präsentieren sich auf der sechs Kilometer langen Strecke entlang der Ehrauberge, Schweigenberge und bis nach Weischütz rund 50 Winzer, Gastronomen, Vereine und Händler.

Zusätzlich zu den Teilnehmern gibt es einen Weinverkaufsstand „Hilfe für die Ukraine“ und einen Kuchen-Stand des Burgenland-Gymnasiums Laucha Kuchen. Darüber hinaus präsentieren sich der „Tiroler Bauernstadl“ und „Die Wilde Manufaktur.“ Die Eröffnung findet um 10.30 Uhr im Herzoglichen Weinberg statt - mit Freyburgs Bürgermeister Udo Mänicke, Weinbaupräsident Hans Albrecht Zieger und dem Weinadel von Saale und Unstrut, musikalisch begleitet vom Fanfarenzug Großjena. „An den Ständen gibt es für drei Euro das Festglas zu erwerben, das ein Abbild des Weinbergshauses des Weingutes Dr. Hage Zeuchfeld in den Ehraubergen zeigt“, so Katrin Weineck vom Freyburger Fremdenverkehrsverein, der den Weinfrühling wieder veranstaltet.

Für die Anreise mit dem Pkw stehen ausgewiesene Stellflächen in der Bahnhofstraße und am Netto-Markt, auf dem Schützenplatz sowie auf dem Parkplatz am Weinberghotel „Edelacker“ und nahe Schloss Neuenburg bereit. Empfohlen wird die Anreise mit der Bahn zum Haltepunkt Freyburg nahe der Route. Shuttle-Taxen sind in der Zeit von 11.30 bis 18 Uhr im Einsatz, die vom Bahnsteig in die Ehrauberge, zum Schützenplatz, zum Eckstädter Platz, zum Weingut Pawis nach Zscheiplitz und auf Wunsch auch nach Weischütz oder zum Parkplatz „Schloss Neuenburg“ fahren. Zwischen Abzweig Mühle Zeddenbach und Weischütz ist ein Kremser im Einsatz.

Zum Weinfrühling startet zudem die Picknicksafari des Vereins Heimatgenuss Mitteldeutschland. In Zusammenarbeit mit dem hiesigen Weinbauverband und dem Freyburger Fremdenverkehrsverein stehen Weinerlebnis-Touren und regionale Picknick-Angebote in der Weinregion Saale-Unstrut zur Auswahl. (cm)