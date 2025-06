Polizeieinsatz am Weinberge Gefährlich! Angreifer droht in Naumburg Heckenschere gegen 45-Jährigen einzusetzen

Tumult am Weinberge in Naumburg: Ein 47-Jähriger hat in Naumburg einen Mann mit einer Heckenschere bedroht und versucht, die eingesetzten Polizisten zu verletzen.