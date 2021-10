Was wird mit dem Automaten in Stößen?

Stößen - Groß ist der Schaden nach der Sprengung eines Sparkassen-Automaten am 24. September im Rathaus Stößen. Doch über die erhebliche Verwüstung hinaus machen sich Bürger noch aus einem anderen Grund Sorgen, wie Bürgermeister Horst Schubert berichtet. Sie stellen sich die Frage, ob es wieder einen Geld-Automaten in Stößen geben wird. Schubert verweist dabei auf ein Gespräch mit der Sparkasse Burgenlandkreis, an dem sich auch Kerstin Beckmann, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Wethautal, beteiligte. „Wir haben auch eine Unterschriftenliste organisiert“, sagte Schubert, der zudem auf die Daseinsfürsorge im ländlichen Raum verweist. Der Automat im Rathaus in der Naumburger Straße war vor der Sprengung der einzige in der Stadt. „Die Frequentierung war sehr gut, auch aus dem Umland wurde er genutzt“, unterstrich der Bürgermeister.

S-Mobil soll haltmachen

Auf Anfrage teilt Sparkassen-Sprecherin Verena Fischer mit, dass eine Reparatur derzeit mit Blick auf den Schaden und die bisherige Nutzung geprüft werde. „Es ist erheblicher Sachschaden entstanden. Technik und Einrichtung der Sparkasse wurden komplett zerstört. Gegenwärtig kann nach Rücksprache mit der Stadt noch nicht abschließend festgestellt werden, wie hoch der Schaden am Gebäude ist und ob statische Probleme vollständig auszuschließen sind. Zur Menge des entwendeten Bargelds möchten wir keine Angaben machen“, so Fischer. Vorgesehen ist es, ab Mitte November das S-Mobil jeweils Dienstagnachmittag in Stößen halten zu lassen - zur Versorgung mit Bargeld und weiteren Serviceleistungen. Auch eine Kundenberaterin soll zweimal wöchentlich Beratungen vor Ort anbieten. Allgemein sei ein Rückbau von Automaten nicht vorgesehen, teilt die Unternehmenssprecherin mit. Fischer: „Allerdings stellen auch wir fest, dass die Nutzungszahlen unserer Technik aufgrund des zunehmenden bargeldlosen Bezahlens unserer Kunden beziehungsweise des Onlinebankings deutlich zurückgehen. Wir prüfen regelmäßig unsere Standorte und werden im Einzelfall je nach Nutzung der Technik über die weitere Aufrechterhaltung entscheiden. Unser Ziel ist es, mit unseren Leistungen vor Ort präsent zu sein.“ 2020 und im aktuellen Jahr hat die Sparkasse Burgenlandkreis 19 Geldautomaten erneuert. Sieben neue Selbstbedienungsterminals ersetzten Altgeräte.

Keine Hinweise von Zeugen

Am 24. September gegen 3 Uhr hatten unbekannte Täter, die maskiert und dunkel bekleidet waren, den Automaten im Stößener Rathaus gesprengt, um im Anschluss mit der Beute in einem Pkw zu fliehen. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat 3 des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion in Halle aufgenommen. Zeugenaussagen nach einem Aufruf seien bisher noch nicht eingegangen, teilte Polizeisprecher Michael Ripke auf Nachfrage mit. Ähnliche Vorfälle habe es in den vergangenen Wochen im Landkreis nicht gegeben. „Unabhängig vom aktuellen Fall kommen sehr oft hochmobile und überörtlich agierende Tätergruppen infrage“, so Ripke. Auch die Polizei wollte sich zur entwendeten Geldsumme aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.