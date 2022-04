Von Dunkelrot auf Rosa

Bad Bibra - Die Nachricht ist nicht neu: Bad Bibra steckt in den roten Zahlen. Vor Jahren hatte sich ein Zwei-Millionen-Euro-Loch aufgetan. Seither gilt es, dieses zu stopfen. Doch inzwischen gibt es einen Lichtblick, wenn auch einen kleinen. „2021 waren wir kurz davor, einen ausgeglichenen Etat beschließen zu können“, doch dafür, so Bad Bibras Bürgermeister Frederik Sandner (CDU), hätte man bei den Investitionen streichen müssen. Weil von dem wenigen, was in der Finnestadt und seinen Ortschaften noch realisiert werden kann, nicht noch etwas dem Rotstift zum Opfer fallen sollte, biss man in den sauren Apfel und schrieb die Konsolidierung fort. „Auf ein Jahr“, so Sander, „kommt es nicht an.“ Das sahen die zehn zur Abstimmung anwesenden Ratsmitglieder wohl ähnlich, die Dienstagabend während der Sitzung das Zahlenwerk einstimmig absegneten.