Die fertigen Produkte sind beispielsweise in noblen Herbergen in ganz Europa sowie den USA zu finden – und auch nebenan um die Ecke.

Von Dietrichsroda in die weite Welt: Welche Schätze Doreen und Ralf Single in ihrer Stickerei veredeln

Unternehmen in Gemeinde Balgstädt

Ralf und Doreen Single stehen in ihrer Stickerei, in der sie auch jede Menge Aufträge für individuell gestaltete Vereins- oder Firmenkleidung ausführen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dietrichsroda - Sie gehen nach Belgien und in die Schweiz, nach Holland, Österreich und Italien – und sogar in die USA. Was nur wenige wissen: