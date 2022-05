Von der Oder an die Saale

Naumburg - „Nein, tut mir leid, schön, dass du an mich gedacht hast, aber ich habe jetzt ein Engagement am Theater Naumburg.“ Neben Bedauern schwingt auch Freude in Ireneusz Rosińskis Stimme mit, als er am Handy das Angebot seines Gesprächspartners abschlägt, für einen erkrankten Schauspieler an der Landesbühne in Wilhelmshaven einzuspringen - langfristig. Vor genau einem Monat erst hat der 54-Jährige seine Arbeit als Theaterpäda-goge und Schauspieler am Theater Naumburg aufgenommen.