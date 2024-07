Die 14-jährige Amylie Engmann leidet am seltenen Wolfram-Syndrom und besitzt nur noch zwei Prozent Sehvermögen. Regelmäßige Treffs mit dem gleichfalls erblindeten Sieglitzer Björn Zier geben ihr Kraft.

Sieglitz - Amylie Engmann tut das, was viele andere Jugendliche gern tun: Sie genießt den Rausch der Geschwindigkeit, wenn sie im Freizeitpark gleich siebenmal die Achterbahn hinunterjagt, und hat Freude daran, wenn sie, wie an diesem Nachmittag auf einem umzäunten Privatgrundstück in Sieglitz, auf dem Rasentraktor herumdüsen kann. Und doch fällt schnell auf, dass hier etwas anders ist, dass die Heranwachsende von den Umstehenden Kommandos wie „Links!“ oder „Jetzt geradeaus!“ zugerufen bekommt: Amylie ist nahezu blind, ihr Sehvermögen beträgt lediglich noch zwei Prozent.