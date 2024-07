Integriertes Stadtentwicklungskonzept Vom altersgerechten Wohnen bis Markt - Welche Pläne Unstrut-Städte Freyburg, Laucha und Nebra bis 2040 gestrickt haben

Rund zwölf Monate lang ist in den drei Unstrut-Städten Freyburg, Nebra und Laucha an den neuen integrierten Stadtentwicklungskonzepten gearbeitet worden. Wie das Verfahren war und was Ergebnisse sind.