Am 30. Mai beginnt die Stadt Naumburg mit dem Verkauf der Kirschfest-Anstecker und der Fünf-Tages-Bändchen. Die Holzkirschen zeigen sich in diesem Jahr ganz in Blau und Gold.

Verkaufsstart am 30. Mai - Holzkirschen schillern in Blau und Gold

Naumburg/NT - Das Blau für Saale und Unstrut, das Gold für „die vielen Glanzlichter, die zum Teil noch im Verborgenen liegen“: So erklärt die Stadt Naumburg die Farben der diesjährigen Anstecker zum Hussiten-Kirschfest. Die Souvenirs, aber auch die Fünf-Tages-Bändchen werden ab Dienstag, 30. Mai, in der Tourist-Information am Markt, im Bürgerbüro, in der TWN-Geschäftsstelle in der Salzstraße sowie im E-Center Hinze in der Overwegstraße verkauft.

Die Fünf-Tages-Bändchen kosten 16 Euro, mit TWN-Card 14,50 Euro oder mit Sozialrabatt (Nachweis nötig) 14 Euro. Die auf 5.000 Stück limitierten Souvenir-Kirschen sind dann für 2,50 Euro in der Tourist-Info, im Bürgerbüro und im E-Center erhältlich. Ebenfalls am Dienstag werden die Sitzkirschen des Bildhauers Stefan Hutter in der Innenstadt aufgestellt, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.