Verkauf von Adventskalender startet

Naumburg - Während mancher sich noch im späten Sommerurlaub tummelte, hatte für die Mitglieder des Naumburger Lions Clubs bereits die „Adventszeit“ begonnen. Denn für den Naumburger Adventskalender, den die Lions in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal herausgeben, bedarf es langfristiger Vorbereitungen.

Sponsoren, welche die Preise für die im Kalender enthaltenen Gewinne zur Verfügung stellen, müssen angefragt werden. In diesem Jahr unterstützen 89 Unternehmen, Geschäfte und Institutionen und damit fünf mehr als 2020 mit attraktiven Preisen die Benefiz-Aktion. Ihnen, die alle aus der Saale-Unstrut-Region und dem südlichen Sachsen-Anhalt kommen, gilt der Dank des Clubs.

32 Verkaufsstellen in der Saale-Unstrut-Region

Gleiches gilt für die in diesem Jahr 32 Verkaufsstellen (siehe unten), die sich bereit erklären, den Vertrieb provisionsfrei zu übernehmen. Außerdem geht es um den Druck, den erneut Heinz-Peter Felber und Naumburg-Druck übernommen haben, sowie um das winterliche Fotomotiv des Kalenders. In diesem Jahr haben sich die Club-Mitglieder für ein Bild des Tageblatt/MZ-Fotografen Torsten Biel entschieden. Es zeigt die winterliche Landschaft der Unstrutmündung in die Saale im Naumburger Blütengrund.

Nach all diesen Vorbereitungen konnten die Lions nun die druckfrischen 3.200 Exemplare des Kalenders präsentieren; am heutigen Montag startet der Verkauf. Erhältlich ist der Naumburger Adventskalender - er kostet sechs Euro - auch im Servicezentrum von Naumburger Tageblatt/MZ in der Salzstraße 8. Wobei sich die sechs Euro für den Käufer in mehrfacher Hinsicht lohnen dürften. Hinter jedem der 24 Fenster verbergen sich mehrere Hinweise auf Gewinne: insgesamt 158 und damit drei mehr als im Vorjahr. Jeder Kalender ist mit einer Nummer versehen. Unmittelbar nach dem Verkaufsende am 28. November werden für jeden der 24 Tage Kalendernummern für die Gewinne des jeweiligen Tages ausgelost. Dies geschieht unter Ausschluss des Rechtsweges.

Kalender für den guten Zweck - Projekt werden unterstützt

Mit dem Kauf unterstützen der Lions Club und die Käufer auch in diesem Jahr drei Projekte: die Konzertreihe „Musik für Kinder“ der Stadt Naumburg, die Kinder- und Jugendsportförderung in Naumburg sowie die weitere Vervollständigung der von Stefan Hutter gefertigten Naumburger Weihnachtskrippe. Dort soll das Kamel Gepäck erhalten.

Veröffentlicht werden die gezogenen Gewinnnummern auf der Internetseite des Lions Clubs, im Schaufenster des Bürgerbüros in der Herrenstraße sowie im Naumburger Tageblatt/MZ und im Wochenspiegel. Mit Bekanntgabe der Nummer kann der jeweilige Gewinner seinen Preis unter Vorlage des Kalenders direkt beim im Fenster genannten Sponsor abholen. Dies ist bis 15. März möglich. Die Lions wünschen vorweihnachtliche Freude am Kalender sowie viel Glück bei der Auslosung. Ihr Dank gilt allen Sponsoren und Unterstützern, so auch Tom Krocker und Stephan Baron von der Trenck.

Die Verkaufsstellen sind: In Naumburg - Adler-Apotheke, Kramerplatz; Bäckerei Block, Citykaufhaus; Café Block, Markt; Bulabana, Flemminger Weg; E-Center und Domspatz-Café, Overwegstraße; Euronics, Wilhelm-Franke-Straße; Fotostudio Damerau, Salzstraße; Friseur Sperber und Sperber, Steinweg; Gutenberg-Buchhandlung, Jakobsstraße; Kinder- und Jugendarztpraxis Schmutzler, Parkstraße; Klotz Augenoptik Hörgeräteakustik, Jakobsstraße; Life GmbH, Rosa-Luxemburg-Straße; Mode Hempel, Herrenstraße; Fitness UG im „Euroville“, Am Michaelisholz; Parfümerie Schotte, Markt; Presse- und Kaffeeshop,Marienstraße; Schuhsalon Weiland, Markt; Sonnenklar-TV Reisebüro, Engelgasse; Sparkasse Burgenlandkreis, Topfmarkt; Stadtbibliothek im Citykaufhaus; Touristinformation, Markt; Tränkner Architekten, Jägerstraße; Vereinigte Domstifter, Domplatz; Wohlgefühl Mode und Dekoration, Steinweg; Zahnarztpraxis Schmutzler, Kösener Straße sowie Naumburger Tageblatt/MZ, Salzstraße; in Roßbach - Weingut Herzer, Am Leihdenberg; in Freyburg: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistraße; in Bad Kösen - Konditorei und Kaffeehaus Schoppe, Naumburger Straße; Podologie und Kosmetikpraxis Simon, Lindenstraße; Stiller Beauty-Salon und Parfümerie, Pfaffenstieg sowie Touristinformation, Naumburger Straße; in Klosterhäseler -Bäckerei Block

Näheres zum Kalender online unter: www.adventskalender.lions-naumburg.de