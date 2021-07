Verhandlungen laufen

Naumburg - Der Leerstand in der Innenstadt ist keinesfalls ein neues und auch kein Naumburg-spezifisches Problem. Deutschlandweit kämpfen Verwaltungen und Interessengruppen darum, einen möglichst bunten Mix aus inhabergeführten Läden anbieten zu können. Die Pandemie spielte da aber eher dem großen Gegenspieler der Innenstädte, dem Online-Handel, in die Karten.

Für Naumburg gilt dies gleichwohl. Und eine weitere Entwicklung versetzte der hiesigen Innenstadt Mitte Juni einen zusätzlichen Dämpfer. Da schloss die Drogerie-Kette „Rossmann“ ihre Filiale in der Herrenstraße und eröffnete gleichzeitig einen neuen Standort außerhalb der City, in der Luxemburgstraße.

Seitdem fragen sich Interessierte, was mit der nun leer stehenden, prominenten Ladenfläche in der Herrenstraße passiert. Man erhoffte sich Aufschluss aus einem Besuch des Verwalters der Privatimmobilie, der jüngst im Rathaus weilte. Doch wirklich positive Nachrichten hatte dieser, wie aus gut unterrichteten Kreisen zu erfahren war, nicht im Gepäck. „Rossmann“, so heißt es, habe noch eine ganze Weile einen Mietvertrag für die rund 500 Quadratmeter große Erdgeschoss-Fläche, und das zu einem weit über dem derzeit durchschnittlichem Mietpreis. Die Interpretation liegt also nahe, dass der Eigentümer des Hauses keinen unermesslich hohen Druck hat, schnellstmöglich einen Nachmieter zu finden.

Immerhin, so war zu erfahren, hat es Verhandlungen mit den Ketten „Woolworth“ (Textilien, Haushaltsartikel, Schreibwaren et cetera), „Konsum“ (Lebensmittel) und McDonald’s (Fast Food) gegeben. Mit welchem bisherigen Erfolg, ist jedoch unbekannt. „Uns ist daran gelegen, dass wieder ein großer Frequenzbringer in die Innenstadt kommt. Die drei genanten Ketten wären dies, wobei McDonald’s völlig unrealistisch klingt, weil der Standort für dieses Unternehmen eigentlich nicht interessant genug ist“, heißt es auf Anfrage aus dem Naumburger Innenstadtverein. Man bedauere vielmehr, dass es nun keine Drogerie mehr in der City gibt, zumal die Drogerie-Ketten „DM“ und „Müller“ derzeit kein Interesse an der Fläche in der Herrenstraße haben, wie es ebenfalls heißt.