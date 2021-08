Unternehmerverein spendet 2.000 Euro für Region Aachen

Naumburg - „Wir haben beim Saale-Hochwasser 2013 in Naumburg und Bad Kösen selbst erlebt, welche Schäden durch die Flut entstehen können. Im Westen Deutschlands jedoch sind die Folgen der jüngsten Hochwasserkatastrophe ungleich größer, deshalb ist schnelle Hilfe wichtig.“ Ingetraut Becker, Vorsitzende des Vereins Naumburger Geschäftsleute und Unternehmer, übergab am gestrigen Mittwoch mit diesen Worten einen 2.000-Euro-Scheck an Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU).

Das Geld stammt von den Mitgliedern des Vereins und ist als Spende für die ebenfalls von der Flut stark betroffene Städte-Region Aachen gedacht. „Wir wissen, dass dort, ebenso wie im Ahrtal, auch viele kleine und mittelständische Betriebe geschädigt sind, denen gilt unsere Hilfe und Anteilnahme“, so die Vorsitzende weiter. Allerdings war es nicht möglich, die Betriebe direkt zu unterstützen. So wählte der Verein den Weg über das von der Stadt Naumburg eingerichtete Hilfskonto, von dem bereits kürzlich 20.000 Euro in die Naumburger Partnerstadt Aachen überwiesen worden waren. Wie Armin Müller sagte, seien inzwischen weitere Beträge eingegangen. Er wisse außerdem von einer Spende der Naumburger Rotarier. Für alle sei er sehr dankbar.

Schnelle Hilfe ist wichtig. Vereinsvorsitzende Ingetraut Becker

Der Verein Naumburger Geschäftsleute und Unternehmer, dem auch der Zeitungsverlag Naumburg-Nebra angehört, umfasst derzeit 38 Mitglieder. Dabei handelt es sich zumeist um Unternehmen, aber auch um Einzelmitglieder. Nach der coronabedingten Pause hatte sich der Verein erstmals wieder zum „kleinen Kirschfest“ getroffen. „Die Freude war sehr groß, wieder auf dieser Basis miteinander ins Gespräch zu kommen“, so die Vorsitzende rückblickend.

Als nächstes Vorhaben steht ein Besuch der in den ehemaligen Saalecker Werkstätten neu gegründeten Design-Akademie an. Dort wollen sich die Mitglieder über die Arbeit der Akademie und den Umgang mit der Geschichte dieses Ortes informieren. Sollte sich die Corona-Situation nicht verschlechtern, soll es in diesem Jahr eine gesellige Vereinsfahrt geben. Sie wird Anfang Oktober nach Bayern an den Starnberger See führen. Im vergangenen Jahr hatte die traditionelle Fahrt wegen der Corona-Beschränkungen ausfallen müssen.

Verein im Internet: www. naumburger-unternehmerverein.de