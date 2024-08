In Naumburg hat sich auf der Weimarer Straße ein schwerer Unfall ereignet. Drei Personen wurden verletzt.

Unfall in Naumburg

Bei dem Unfall in Naumburg sind drei Personen verletzt worden.

Naumburg. - Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 9 Uhr sind mehrere Personen in der Weimarer Straße in Naumburg zum Teil schwer verletzt worden.

Laut Polizei kam es aus bislang unbekannten Gründen zu dem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Auto. Dabei seien insgesamt drei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Alle drei wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, heißt es. An beiden Fahrzeugen sei Sachschaden entstanden. Während der Unfallaufnahme kam es den Angaben nach zu Verkehrsbeeinträchtigungen.