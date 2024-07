Ein Unfall hat sich auf der Merseburger Straße in Freyburg ereignet. Dabei wurde ein 16 Jahre alter Mopedfahrer schwer verletzt.

UNfall in Freyburg

Unfall in Freyburg: 16-Jähriger wird schwer verletzt.

Freyburg/DUR. - Zu einem Unfall ist es am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Merseburger Straße in Freyburg gekommen.

Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer ist laut Polizei mit einem Auto, das von der Straße nach rechts auf ein Grundstück fahren wollte, zusammengestoßen.

Der 16-Jährige sei gestürzte und habe sich dabei schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, heißt es. Der genaue Unfallhergang sei nun Gegenstand der Ermittlungen.