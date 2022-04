Tschechow im Doppelpack

Theater: Gefeilt wird im Ratskellersaal an den Einaktern „Der Bär“ und „Der Heiratsantrag“.

In Anton Tschechows „Der Bär“ geben Enrico Riethmüller (l.) den Gläubiger und Claus Becker den Diener.

Naumburg - „Sag’, dass er den Pferden Hafer geben soll“, hallt eine Männerstimme durch die Naumburger Schuhgasse. Ist man mitten im Domstädtchen bereits auf klimafreundliche Mobilität umgestiegen? Noch nicht. Die von der Plattform der Feuertreppe des Ratskellersaals aus gegebene Anweisung geht ins Leere. Weit und breit ist niemand, geschweige denn ein Pferd zu sehen, außer Enrico Riethmüller. Der ist kein Reiter, sondern Schauspieler, der in der Naumburger Theaterinszenierung von Tschechows „Der Bär“ den hartnäckigen Gläubiger spielt, und als solcher seine Pferde gut versorgt wissen will. Für eben diese Szene öffnet sich die Tür zur Feuertreppe, und das dieser Tage des Öfteren - der Proben wegen. Diese laufen auf Hochtouren. Immerhin rückt die Premiere des Doppelabends „Der Bär & Der Heiratsantrag“, zwei Einakter aus der Feder Anton Tschechows, immer näher. Am 22. Oktober öffnet sich 19.30 Uhr erstmals für Stefan Neugebauers Tschechow-Inszenierungen der Vorhang.