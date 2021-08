Torjäger verhindern jetzt Tore

Fußball-Kreisliga: Freyburger setzen sich in Bad Kösen durch, Nebraer Reserve an der Spitze.

Naumburg - In der Kreisliga gab es am Wochenende folgende Resultate.

ESV Herrengosserstedt II - Gleinaer SV 0:4 (0:1). Die Gastgeber traten nur zu zehnt an, während die Gleinaer wegen zahlreicher Ausfälle einige routinierte Akteure mobilisieren konnten. So stand Patrick Illig beim GSV zwischen den Pfosten. Die Gäste hatten zunächst Glück, dass Eddi Oberreich ihren Kasten mit seinem Freistoß knapp verfehlte. Der ebenfalls reaktivierte Denny Illig (37.) brachte die Gleinaer nach Zuspiel von Horst Philipp in Front. Nach dem Seitwechsel bauten Casimir Lehker (53./nach Pass von Florian Bornowski), dann Bornowski selbst (73./nach Vorarbeit von Lehker) sowie Philipp (77.) per Distanzschuss den Vorsprung auf vier Tore aus. Beim Sieger kam Christian Lohse, Neuzugang vom FC Markwerben, zu seinem ersten Einsatz; er konnte sich gleich gut in Szene setzen.

Blau-Weiß Bad Kösen II - FC RSK Freyburg II 0:2 (0:2). In dieser Partie gab es ein Novum: Auf beiden Seiten standen frühere erfolgreiche Torjäger zwischen den Pfosten - bei den Kurstädtern Spielertrainer Marc Eschrich und bei der RSK-Reserve Tino Jaenisch. Jaenisch konnte sich nach einem Angriff über Ricardo Alf und Johannes Kanzler gegen Martin Ritter sowie bei einem Schuss von Bernd Giesecke gleich auszeichnen. Mehr Glück im Abschluss hatten die Freyburger, als Marvin Mänicke (6.) im Nachsetzen erfolgreich war, nachdem Eschrich zunächst pariert hatte. Nachdem Ritter am Aluminium des Gästegehäuses gescheitert war, fiel - aus Sicht der Bad Kösener aus klarer Abseitsstellung - das 0:2. Über Tim Ebbers kam der Ball zu Alexander Giese, der die Querlatte traf, und den zurückspringenden Ball netzte Jonas Schied (33.) ein. In der zweiten Halbzeit konnten Kanzler, Giesecke und Alf weitere gute Chancen der Blau-Weiß-Zweiten nicht nutzen - auch, weil Jaenisch an diesem Tag über sich hinauswuchs.

FC ZWK Nebra II - Bad Bibra/ Saubach 2:0 (1:0). Nach einem gelungenen Vorstoß von Marvin Schültke und dessen Pass brachte Henning Knuhr (24.) die ZWK-Reserve in Führung, indem er den Ball überlegt an Gästekeeper Moritz Hartung vorbeispitzelte. Das junge Nebraer Team dominierte den weiteren Verlauf. In der 61. Minute hatte Lars Tänzer die große Chance der Fortuna/ TV-Kombination auf den Ausgleich, doch er scheiterte an Torwart Jan Domschky. Schültke bereitete dann auch den zweiten Treffer seines Team vor. Seine Hereingabe von der Grundlinie verwertete Nils Schmidt (77.) aus Nahdistanz zum Endstand. Damit übernahmen die Unstrutstädter vorerst die Tabellenführung. (hob/tok)