Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen im Burgenlandkreis ereignet. Dabei kam in Bad Bibra ein Mann ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Bad Bibra. - Bei einem Verkehrsunfall in Bad Bibra ist am Montagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer und sein 39-jähriger Beifahrer waren gegen 6.35 Uhr auf einem forstwirtschaftlichen Landschaftsweg in der Nähe der Bundesstraße 250 in Fahrtrichtung Altenroda unterwegs, als das Auto von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Naumburg gebracht. Der 39-Jährige erlag trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Am Unfallort waren neben den Polizeibeamten insgesamt 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Bibra und Altenroda, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber sowie zwei Rettungswagen zur Bergung und Rettung. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.