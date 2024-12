Beide Termine für die Naumburger Traditionsveranstaltung im Januar und Februar stehen nunmehr fest. Züchter aus dem In- und Ausland werden in der Domstadt erwartet.

Taubenmarkt am 18. Januar und 8. Februar - Etwa 150 Züchter erwartet

Traditionsereignis in Naumburg

Naumburg/hbo - Am 18. Januar und 8. Februar finden im bevorstehenden Jahr 2025 die traditionellen Naumburger Taubenmärkte auf dem Marktplatz statt. Beginn ist jeweils 6 Uhr morgens, um 12 Uhr wird der Markt beendet. Seit Jahrzehnten lockt der Naumburger Taubenmarkt viele Züchter, Taubenfreunde, aber auch Familien und weitere Interessierte aus nah und fern an.

Etwa 150 Taubenzüchter aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Polen, Tschechien und anderen Ländern wollen auch in 2025 ihre Prachtexemplare und seltenen Rassen präsentieren, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Rund um den Markt wird natürlich wieder für das leibliche Wohl von Züchtern und Besuchern gesorgt.

Traditioneller Höhepunkt ist die Ehrung eines Züchters für die langjährige Teilnahme am Naumburger Taubenmarkt durch den Oberbürgermeister am 8. Februar in der Ratsdiele.