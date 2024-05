Tageblatt/MZ lädt am 4. Mai zur Naumburger Automesse - Oldtimertreffen auf Vogelwiese

Automesse am 4. Mai: Während auf dem Markt die neuesten Modelle präsentiert werden, tummeln sich die Oldtimer-Freunde auf der Vogelwiese.

Naumburg/hbo - Neue Autos, alte Autos, kleine und auch große, hoch- und niedrigpreisige, solche zum Kaufen und solche nur zum Anschauen: Die Naumburger Automesse von Tageblatt/MZ lädt auch in diesem Jahr alle Interessierten ein. Am 4. Mai, 9 bis 16 Uhr, wird sich auf dem Markt, in Teilen der Jakobsstraße, auf dem Holzmarkt und dem Curt-Becker-Platz alles rund um die motorisierten Fahrzeuge drehen.

Polizeistand mit Fahrsimulator und Gurtschlitten

Vertreten sind dann zwölf Händler aus den Bereichen Kfz, Motorrad und Caravan. „Wir haben etwa 20 Automarken vor Ort“, blickt Olaf Döring, Geschäftsführer von Tageblatt/MZ, mit Vorfreude auf das erste Maiwochenende. Außerdem vertreten sind das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft mit jeweils einem großen Stand, die Fahrradfreunde des ADFC, die Verkehrswacht mit einem Parcours und einem Infostand sowie die Firma Krämer mit diversen Motorgeräten. Große und kleine Besucher dürfen bei der Polizei den Fahrsimulator und den Gurtschlitten ausprobieren.

Als Händler haben sich angekündigt: Caravan Rossol und Caravan Center Schulze sowie die Autohäuser Possögel, Eichhorn, Kittel, Ihle, Golleck, Schulze, Max Schultz, Dübner, Matt, dazu das Domstadt-Autohaus. Für die gastronomische Bewirtung wird mit mehreren Ständen gesorgt sein. Und am Stand von Tageblatt/MZ gibt es neben nützlichen Information und einem Gewinnspiel auch Livemusik von „Lilly“ (11 bis 14 Uhr) sowie eine „Automodenschau“ ab 10.30 Uhr. Die offizielle Eröffnung der Veranstaltung wird um 10 Uhr mit dem stellvertretenden Oberbürgermeister Lars-Peter Maier erfolgen, dann geht es per Oldtimer zur Vogelwiese.

Oldtimertreffen: 200 bis 300 Fahrzeuge erwartet

Dort findet nämlich wie nun schon gewohnt das Naumburger Oldtimer-Treffen statt. 200 bis 300 Fahrzeuge, ob nun Autos, Zweiräder oder sogar Großgeräte wie Traktoren, erwartet Klaus Engel. Er ist der Vorsitzende des Vereins Naumburger Oldtimerfreunde. „Da sich bei uns keiner anmelden und keiner eine Gebühr zahlen muss, wissen wir nicht ganz genau, wie viele Aussteller kommen. Aber der Zulauf steigt von Jahr zu Jahr. Wir platzen regelrecht aus allen Nähten“, so Engel.

Von 9 bis 17 wird man am 4. Mai auf der Naumburger Vogelwiese die Oldtimer-Raritäten bestaunen und dazu noch den Teilemarkt nutzen können.