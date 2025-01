Naumburg/hbo. - Einen täglichen News-Überblick zu dem, was am Tag in der Saale-Unstrut-Finne-Region wichtig und lesenswert war: Dies bietet ab heute der neue WhatsApp-Kanal von Naumburger Tageblatt/MZ (Link bitte per Handy öffnen). Der Kanal ist vollkommen kostenlos und anonym. Zum Abonnieren reicht rechts oben im Kanal ein einziger Klick. Ein-, zweimal am Tag erscheint von allein ein neuer Beitrag aus unserer Redaktion. Als Nutzer muss man nichts tun. Eine Kommentarfunktion gibt es nicht.

Garnieren will unsere Zeitung den Kanal hin und wieder mit besonderen Aktionen, beispielsweise Umfragen. Auch diese werden anonym sein. Zum Start haben wir uns außerdem eine besondere Video-Aktion namens „Wünsch dir Whats“ ausgedacht. Ein jeder kann uns ein Video schicken und darin einen Wunsch äußern, der dann dank der Kanal-Nutzer und Tageblatt/MZ womöglich auch in Erfüllung geht. Wie das Wünschen genau funktioniert, steht im Kanal.