Suche nach vermisster Dreijähriger endet glücklich

Polizei und Feuerwehr suchen in Bad Kösen ein dreijähriges Kind. Auch ein Hubschrauber kommt zum Einsatz.

Bad Kösen - Mit einem Großaufgebot von freiwilliger Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften ist am Sonnabendnachmittag in Bad Kösen nach einem vermisst gemeldeten dreijährigen Mädchen gesucht worden. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz, der längere Zeit über der Kurstadt kreiste, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich das Kind in der Nähe der Saale befand.

Gegen 15.45 Uhr hatten zunächst die Eltern das Kind vermisst und anschließend mit Freund und Bekannten nach ihm gesucht. Nachdem dies erfolglos geblieben war, verständigten sie die Polizei, die gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kösen und Rettungskräften die Suche begann. Dazu wurden auch Nachbarn und Passanten angesprochen und befragt, ob sie Hinweise zum Verbleib des Mädchens geben können. Gesucht wurde außerdem am Spielplatz der Kinder-Reha-Klinik, im Seekurpark sowie am Gradierwerk.

Mit einem Helikopter der Hubschrauber- Staffel, der aus Magdeburg angefordert worden war, wurde das Stadtgebiet sowie der Bereich bis hin nach Schulpforte überflogen. Außerdem kam ein Fährtenhund zum Einsatz, wurde die Suche durch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft unterstützt.

18.40 Uhr schließlich konnte Entwarnung gegeben werden. Das Kind hatte sich in einem bereits beladenen Pkw Van versteckt, mit dem die Familie am nächsten Tag in den Urlaub aufbrechen wollte. Nicht nur die Eltern, auch alle Suchenden waren erleichtert. (be/ag)