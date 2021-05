Strenge Auflagen für Saale-Weinmeile

Bad Kösen/Roßbach - Die Weinmeile am kommenden Pfingstwochenende wird eine andere sein. Anders als vor der Pandemie und auch anders als im Vorjahr. Denn die Auflagen an Winzer und Gastronomen sind wegen der am Wochenende noch geltenden Bundesnotbremse schärfer als 2020. Zwar dürfen Gaststätten, Weingüter und Straußwirtschaften einen Außer-Haus-Verkauf betreiben und Speisen liefern. Allerdings gibt es keine Tische, Bänke und Stühle, keine Musik, keine Toiletten. Der Wein darf nur in Flaschen ausgegeben werden, der Verzehr ist im Umkreis von weniger als 50 Meter vom Abgabeort nicht gestattet. „Frühestens am Pfingstmontag könnte die Bundesnotbremse im günstigsten Fall außer Kraft treten“, erklärt Fachbereichsleiter Armin Müller mit Blick auf die Regelung, wonach die lockere Landesverordnung erst am übernächsten Tag Geltung erlangt, nachdem der Inzidenzwert von 100 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird.

Allerdings können die Online-Angebote die richtige Weinmeile nicht ersetzen. Winzer Volker Frölich

Um über die aktuellen Regeln und Möglichkeiten zu sprechen, gab es am Dienstagnachmittag ein Gespräch im Rathaus, an dem unter anderem Vertreter des Ordnungsamtes von Kreis und Stadt, der Polizei und des Weinmeile-Vereins teilnahmen. „Das Gespräch hat mir noch einmal die Augen geöffnet“, sagt Winzer Volker Frölich. Im Gegensatz zu einigen seiner Kollegen wird er keinen Außer-Haus-Verkauf anbieten. „Wir sehen uns da auch in einer gewissen Verantwortung“, sagt er. Sehr gut laufe nach seiner Einschätzung das Angebot „Weinmeile@home“, bei dem zwei Weinpakete für den Genuss daheim angeboten werden. „Wir hatten gewisse Vorstellungen. Im vergangenen Jahr waren unsere Erwartungen übertroffen worden. Und in diesem Jahr liegen wir sogar noch etwas drüber. Allerdings können die Online-Angebote die richtige Weinmeile nicht ersetzen“, so Frölich. Der Besuchermagnet sei sowohl Geschäft als auch Werbung. Gemeinsam mit Fischhaus-Wirt Andreas Burmeister wird er am heutigen Donnerstag ab 20 Uhr auf dem Instagram-Kanal von „Handgemacht.Saale-Unstrut“ über die Weinmeile plaudern.

Das virtuelle Programm „Saale-Weinmeile@home“ umfasst nicht nur Wein. Es gibt aufgezeichnete Konzerte, Kochvideos und Rezepte sowie Spiele. Auch die Weine werden in Videos vorgestellt. Mit dabei sind Künstler wie die Vinothek Band, Drei G oder die Partyband Saitensprung. Für die Rezepte sorgen Gastronomen des Fischhaus Schulpforte und der Villa Ilske Bad Kösen. Sowohl das Programm als auch die Weinpakete sind bis September verfügbar.

Mit einem großen Besucherstrom trotz Auflagen rechnet Armin Müller nicht: „Die Veranstalter haben im Vorfeld kommuniziert, dass es die Weinmeile in der bekannten Form nicht gibt.“ Die Auflagen würden kontrolliert, denn Polizei und Ordnungsamt seien an beiden Tagen präsent. „Wir werden allerdings nicht provozieren, wo allerdings Regelungen grob verstoßen werden, werden wir einschreiten“, so Müller weiter. Andere traditionelle Pfingstveranstaltungen wie die der Pfingstvereine und -burschen gebe es nicht. „Es liegen keine Anmeldungen vor“, teilte der Fachbereichsleiter mit.

Das Online-Programm virtuell unter www.saale-weinmeile.de sowie unter www.saale-unstrut-wein.com