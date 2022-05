Stößen hat noch keinen Etat - Sadt schnürt Paket für zwei Jahre

Stössen - Sommerpause für Kommunalpolitiker? Nicht in Stößen. Während der Bad Kösener Ortschaftsrat Ende August, der Naumburger Gemeinderat am 22. September und der Kreistag gar erst am 11. Oktober tagen werden, sind die Stößener Stadträte bereits für kommenden Montag zur Ratssitzung geladen. Denn die Stadt hat für das laufende Jahr noch immer keinen gültigen Haushalt. Allerdings wollen die Räte in ihrer Sitzung am 16. August gleich einen Doppelhaushalt für 2021 und 2022 beschließen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<