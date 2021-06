Start in die Freiluftsaison

Musikalisch eröffnen die Original Unstruttaler Blasmusikanten im Hof und Garten „Zur Kaiserpfalz“ in Wohlmirstedt die Saison der Freiluftgastronomie.

Wohlmirstedt - Es waren schon ungewohnte und seit Monaten nicht mehr gehörte Klänge, die aus dem Hof und Garten des Hotels und Restaurants „Zur Kaiserpfalz“ in Wohlmirstedt zu vernehmen waren. Zünftige Blasmusik der „Original Unstruttaler Blasmusikanten“ lockte einige Wohlmirstedter an, die neugierig in das lauschige und gastliche Ambiente schauten.

„Wir haben heute die Freiluftsaison eröffnet und konnten kurzfristig auch die Musiker für ein kleines Konzert gewinnen“, freute sich Kaiserpfalz-Chef Sascha Hartmann, der seit vorigem Jahr neuer Besitzer des Hotels und Restaurants ist. Noch wird mit einer grundhaften Innensanierung das Haus auf einen neuen und modernen Stand gebracht. Monatelang ließ die Corona-Pandemie im gastronomischen Bereich nur einen Bestellservice mit Speisen zum Abholen zu - für viele war das durchaus eine gefühlte Ewigkeit. Nachdem die Beschränkungen für das Gastgewerbe nun nach und nach mit rasant sinkenden Inzidenzzahlen gelockert und zum Teil bereits aufgehoben worden waren, holte Hartmann in der vergangenen Woche die nötigen Genehmigungen ein, um mit der Freiluftgastronomie das zu bieten, worauf die Gäste schon lange gewartet hatten. Und das sollte mit der passenden Livemusik begleitet werden. Auch für die Musiker war es seit fast einem Jahr ein erster Auftritt vor Publikum, der von den Gästen Beifall und Zuspruch erhielt. Nicht zuletzt spielte das Wetter mit Sonnenschein bestens mit, um Bier und passende Speisen oder Kaffee und Kuchen zu genießen.

Hartmann erzählte, dass die Bauarbeiten derzeit im Innenbereichen weiterlaufen. Bereits renoviert sind etwa die Hälfte der Hotelzimmer; auch im Wellnessbereich wird noch gearbeitet. Umso wichtiger ist es für den Unternehmer, dass die Bewirtung zunächst im Hof anlaufen konnte. Gut verteilt an den Tischen sitzend, konnten somit die ersten Gäste einen musikalisch-stimmungsvollen Nachmittag genießen, an den vor wenigen Wochen noch nicht zu denken war.