Spurensuche: Naumburger Domgarten kann kostenfrei besucht werden

Blick in den Garten des Naumburger Doms.

Naumburg - Vom 4. bis 6. Juni werden europaweit die Tage der Parks und Gärten stattfinden. Vielerorts öffnen sich Türen ins Grüne für ein lauschiges „Rendezvous im Garten“. In diesem Jahr trifft das Rendezvous-Wochenende zusätzlich auf den Unesco-Welterbetag am 6. Juni. Im Naumburger Domgarten bietet sich damit die besondere Gelegenheit, einen Spaziergang in blühender Natur mit einer Spurensuche des Naumburger Meisters zu verbinden.

Die Pflanzen der Saale-Unstrut-Region, die auch heute noch im Domgarten zu finden sind, dienten ihm als Vorlage für die rund 200 botanisch exakt bestimmbaren filigranen Blattwerke an den Kapitellen, Friesen und Schlusssteinen des Naumburger Doms. Im Domgarten kommen die Besucher somit den Inspirationsquellen des Bildhauerarchitekten von Westchor und Westlettner, dessen Werk der Dom seinen Titel als Welterbe verdankt, ganz nahe. Der Domgarten kann von Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr kostenfrei besichtigt werden (Zugang durch Gartentor). Der Handwerkermarkt, die Sonderführung „Es grünt so grün“ sowie die Aktion der Kinder-Dombauhütte entfallen.