Spitzensaison und vier Sterne

Bad Kösen - Der Rasen sieht nicht nicht nur frisch gemäht aus, er ist es auch. Mit dem Rasenroboter zieht Platzwart Uwe Hesse die Runden - schöner Kontrast: eine etwa drei Meter hohe Bananenstaude. Wie die einen Winter hier überlebt? Christian Schreiber weiß es: „Da passiert nix. Die Banane wird zurückgestutzt und abgedeckt, im Frühjahr treibt sie dann wieder aus.“ Er und seine Frau Jana sind die neuen Pächter des Bad Kösener Campingplatzes (wir berichteten), haben jetzt im Oktober ihre erste Saison fast um. Am 1. November geht der Schlagbaum am Eingang zum Platz „Camping an der Rudelsburg“ bis Ende März nächsten Jahres erst einmal dauerhaft runter.