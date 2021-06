Spannendes Saisonfinale

Naumburg/Bad Kösen - Von kleineren technischen Problemen und kurzfristigen Spieler-Abmeldungen zu Beginn dieses Fifa-21-Online-Turniers abgesehen, hat der Ligabetrieb von Saale-Unstrut-E-Football eine erfolgreiche Premiere erlebt. Die 17 Doppelspieltage, wobei Hin- und Rückrundenpartie jeweils hintereinander in zwei Zeitfenstern (Sonntag bis Mittwoch und Donnerstag bis Sonnabend) absolviert werden mussten, sind inzwischen komplett ausgetragen worden.

Während in der Gold-Liga mit dem Wettiner Nick Stemmler und dem Lieskauer Lukas Bartling zwei Spieler aus dem Saalekreis dominierten, lieferte sich Oliver Böhme (Blau-Weiß Bad Kösen) in der Platinum-Staffel ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Sebastian Frank vom 1. FC Zeitz. Die Ansetzer hatten ein glückliches Händchen bewiesen und das direkte Duell der beiden aussichtsreichsten Konkurrenten auf die letzte Runde gelegt. „Dabei hätte es gar nicht unbedingt so spannend werden müssen, aber ich hatte am dritt- oder viertletzten Spieltag gegen einen Gegner aus dem hinteren Feld ein miserables Internet und deshalb Probleme in der Spielführung. Und so holte ich nur einen von sechs möglichen Punkten und geriet noch mal etwas unter Druck“, blickt Oliver Böhme zurück. Doch der 31-jährige Bad Kösener behielt im Saisonfinale die Nerven und bezwang seinen Mitbewerber aus der Elsterstadt mit 2:1 beziehungsweise 4:2.

An den Wochenenden, wenn mehr Zeit ist, sitze ich schon mal ein, zwei Stunden an der Playstation. Oliver Böhme

Als Neunjähriger habe er begonnen, „Fifa“ zu spielen, erzählt Böhme. Zunächst noch am PC, später dann an der Konsole. „Das hat mich über all die Jahre bis heute begleitet.“ Wobei sich die Prioritäten hin zum ausgeprägteren Familienleben inzwischen etwas verschoben hätten. „An den Wochenenden, wenn mehr Zeit ist, sitze ich schon mal ein, zwei Stunden an der Playstation. Die Konsole steht im Gästezimmer. Da störe ich niemanden und kann gut abschalten“, so Oliver Böhme, der mit seiner Lebensgefährtin Claudia Ossig und dem gemeinsamen sechsjährigen Sohn Oskar in Bad Kösen wohnt. Die langjährige Fifa-Erfahrung und auch das trotz allem noch immer regelmäßige Spielen an der Konsole seien sicher die Gründe dafür gewesen, dass er sich am Ende den Staffelsieg sichern konnte, meint der Kaufmann für Finanzen und Versicherungen, der vom Naumburger Debeka-Büro aus im Außendienst tätig ist.

In der kommenden Woche wollen die Initiatoren des Ligabetriebs von Saale-Unstrut-E-Football - Robert Jesswein (FC RSK Freyburg) und Ulrich Baumann (SV Mertendorf, zugleich Vertreter von Hauptsponsor Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut) sowohl die Preise in einem offiziellen Rahmen vergeben als auch schon die kommende Saison planen. Dann soll eine Auf- und Abstiegsregelung greifen; möglich ist auch die Verlängerung der Zeitfenster pro Spieltag.

Mehr Informationen zum Wettbewerb findet man im Internet unter: saale-unstrut-efootball.de