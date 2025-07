Zum Start der Open-Air-Konzertreihe „Naumburger Nächte“ gastiert das Ensemble „Unavantaluna“ auf der Sommerbühne im Domgarten. Was in den nächsten Wochen noch auf dem Programm steht.

Naumburg/Jak. - Die Weltmusikreihe „Naumburger Nächte“ im Domgarten startet am 19. Juli mit einem vielfältigen Programm aus Konzerten unterschiedlicher Kulturen. In den lauen Sommernächten im Juli und August können Besucher im Garten des Naumburger Meisters sizilianische, nordische, kubanische, französische und irische Klänge sowie Folk-, Jazz- und Klezmer-Musik genießen.

Zum Auftakt erklingt am Samstag, 19. Juli, ab 19.30 Uhr sizilianische Musik vom Ensemble „Unavantaluna“ auf der Sommerbühne im Naumburger Domgarten. Die vier Musiker verbindet ihre gemeinsame sizilianische Herkunft sowie ihre Liebe zur Musik, ihrer Heimat und den Traditionen. Das Publikum erwartet ein faszinierendes Programm mit sizilianischen Liedern und kraftvollen Stimmen, frischen Arrangements und Klängen sowie landestypischen Instrumenten wie Friscaletto (Hirtenflöte), Dudelsack, Tamburin oder auch der kretischen Laute.

„Unavantaluna“ wurde 2004 von Carmelo Cacciola, Luca Centamore, Pietro Cernuto und Francesco Salvadore gegründet, die auch heute noch die Hauptbesetzung der Gruppe bilden. Über die Jahre hinweg trat das Ensemble auf vielen Bühnen in Italien, Europa und weltweit auf. 2013 erhielten sie den renommierten Andrea-Parodi-Preis für ihr Lied „Isuli“, die bedeutendste Auszeichnung Italiens im Bereich Weltmusik.

Der Naumburger Dom: Im Sommer gehört die Bühne im Garten den „Naumburger Nächten“. Am 19. Juli 2025 wird der musikalische Reigen eröffnet. (Foto: Jana Kainz)

Weiter geht die Konzertreihe am 26. Juli mit dem Ensemble „Hepta Polka“, das Balkan-, Nordic- und Handmade-Folk-Sounds nach Naumburg bringt. Am darauffolgenden Samstag, 2. August, entführen Cécile Rose und ihre Band das Publikum mit ihren französischen Chansons auf eine unterhaltsame und emotionale Reise in vergangene Pariser Zeiten. Die Band „Matching Ties“ präsentiert gemeinsam mit den „O’Brannlaig Rinceoir Irish Dancers“ am 9. August eine Irish-Folk-Nacht mit traditionellem Tanz. Am 16. August erklingen dann zeitgenössische Klezmer-Klänge des Ensembles „Kolsimcha“ und den Abschluss der „Naumburger Nächte“ bildet am 23. August der Leipziger Liedermacher Ralph Schüller mit seiner Band.

Die Konzertreihe wird vom Sachgebiet Stadtmarketing der Stadtverwaltung Naumburg veranstaltet und unterstützt von den Technischen Werken Naumburg, der Sparkasse Burgenlandkreis, dem Naumburger Tageblatt, dem Café Wunderbar, der Medizinischen Berufs-Akademie Naumburg, der Lorbeerbaum-Apotheke und der Löwen-Apotheke, Dr. Susann Glauber-Prang & Rüdiger Prang, dem Weingut Herzer, der Naumburger Wein & Sekt Manufaktur sowie dem Café & Bühne Zille. Zu den Open-Air-Konzerten gibt es Sitz- und Stehplätze. Es herrscht freie Platzwahl. Der Einlass beginnt 18.45 Uhr auf der Westseite des Domgartens.

Karten zu 18, ermäßigt 14 Euro gibt es in der Naumburger Tourist-Info, Markt 6, Telefon 03445/273125 und an der Abendkasse.