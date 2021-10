Sieg als Hochzeitsgeschenk

Christian Kirchner, neu gewählter Präsident des Reinsdorfer SV, hat am Sonnabend in Querfurt nach 25 Jahren „wilder Ehe“ seine Anja geheiratet. Ralf Staake, Trainer der Kreisklasse-Kicker des RSV, und Betreuerin Susan Meinhardt gratulierten stellvertretend für alle Vereinsmitglieder.

Naumburg - In der Fußball-Kreisklasse gab es zum Abschluss der ersten Punktspielrunde am vergangenen Wochenende folgende Resultate.

STAFFEL 1: SC Naumburg III - SV Mertendorf II 6:0 (2:0). Die SCN-Dritte zieht an der Tabellenspitze weiter einsam ihre Kreise. Elf Zähler Vorsprung haben die Schützlinge von Jens Rauchfuß nach der ersten von drei geplanten Saisonrunden! Am Sonnabend bekam auch die Mertendorfer Reserve die Dominanz der Naumburger zu spüren. Sie kassierte ein halbes Dutzend Gegentore - immerhin weniger als Lossa/Rastenberg II oder Schönburg/Possenhain (0:8 beziehungsweise 0:10). Die Tore für den Sieger erzielten Tim Sommer (2), Rostam Kazemi (2), Leon Manger und Almame Daffeh.

SV Kaiserpfalz - SV Germania 99 Schönburg/Possenhain 5:1 (5:1). Weil der bisherige Tabellenzweite Baumersroda II spielfrei war, nutzten die Kaiserpfälzer die Gunst der Stunde, um mit einem klaren Heimsieg auf den Silberrang vorzurücken. Alle sechs Tore fielen in der ersten Halbzeit. Einen Eckstoß von Marco Kuehnhold verwertete Maximilian Gorn per Kopf zur frühen Führung der Gastgeber. Per Abstauber erhöhte SVK-Vorsitzender Julian Kovatsch auf 2:0, ehe die große Stunde des Marco Kuehnhold schlug. Besser gesagt: Es waren lediglich vier Minuten, in denen ihm ein lupenreiner Hattrick - unter anderem zweimal nach Vorarbeit von Chris Kaufmann - gelang. Mit einem Distanzschuss konnte Tim Siebeck für die Germania nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Nach dem Seitenwechsel gab es dann keine größeren Höhepunkte mehr.

Marco Kuehnhold gelang beim 5:1-Sieg der Kaiserpfälzer gegen Schönburg/ Possenhain innerhalb von vier Minuten ein Hattrick. (Foto: SV Kaiserpfalz)

Reinsdorfer SV - FSV Klosterhäseler 2:1 (0:1). Auf dem Ausweichplatz der Reinsdorfer in Weißenschirmbach sah der neutrale Betrachter zwei grundverschiedene Halbzeiten. Im ersten Durchgang lief bei den im Schnitt sechs Jahre älteren Gastgebern (34,5) wenig zusammen, so dass der FSV optisch überlegen war. Echte Torchancen blieben aber Mangelware. So entsprang die Gästeführung auch einem Sonntagsschuss von Christian Reichardt aus 25 Metern und halblinker Position; der Ball schlug unhaltbar für Coach Ralf Staake, der dieses Mal das RSV-Gehäuse hütete, ein. Auf der Gegenseite schoss Torjäger Dirk Bornschein zwei Meter über den Kasten der Klosterhäseler. Nach der Pause konnten sich die Reinsdorfer erheblich steigern; nun wurden sie auch torgefährlicher. Dem 19-jährige Mannschafts-„Küken“ Nick Richter war es vorbehalten, den mittlerweile verdienten Ausgleich zu erzielen. Nur zwei Minuten später war nach dem Treffer von Dirk Bornschein, der einen schweren Fehler der FSV-Abwehr eiskalt nutzte, gedreht. Danach wurde es für die Gastgeber nur noch einmal brenzlig, doch der Trainer parierte gegen FSV-Kapitän Christoph Loos. Mit diesem knappen Sieg, dem sie ihrem frisch gebackenen Präsidenten und nun auch frisch gebackenen Ehemann Christian Kirchner zur Hochzeit (er hatte am Sonnabendvormittag in Querfurt geheiratet, siehe auch Foto oben) schenkten, verbesserten sich die Reinsdorfer auf den dritten Tabellenplatz.

SG ZW Karsdorf - Lossa/Rastenberg II 1:1 (0:0). Im Wetzendorfer Sportforum trennten sich die bisherigen Tabellennachbarn Karsdorf (7.) und Eintracht/ Union (6.) schiedlich-friedlich 1:1. Nach torloser erster Halbzeit brachte Kapitän Tom Eberling das ZW-Team in Führung. Diese verteidigten die Gastgeber ziemlich lange, aber elf Minuten vor Schluss ließ Marcus Keitel die Reserve der länderübergreifenden Spielgemeinschaft jubeln. Die Gäste rückten mit diesem Remis um eine Position auf Rang fünf der Tabelle vor. Sie sind aber - wie Mertendorf II (war zu diesem Duell nicht angetreten) - mit einem Spiel im Rückstand. Hier muss noch das Sportgericht des KFV Burgenland entscheiden.

STAFFEL 2: Krauschwitz/Teuchern II/Nessa III - VSG Löbitz 4:2 (1:1). Die Gäste aus dem Wethautal waren spielerisch klar überlegen, scheiterten jedoch an ihrer mangelhaften Chancenverwertung, bleiben aber trotz der Niederlage auf dem vierten Tabellenplatz in ihrer Staffel nach der ersten der insgesamt drei geplanten Saisonrunden. Die Löbitzer fanden immer wieder im bestens aufgelegte Schlussmann der Gastgeber, Marcel Naumann, ihren Meister. Dieser musste jedoch nach knapp zehn Minuten hinter sich greifen, nachdem VSG-Akteur Lucas Cebulla getroffen hatte. Gheorghe Pascalau traf dann zum 1:1-Pausenstand. Wie die Gäste berichteten, versuchten die Einheimischen nach dem Seitenwechsel mit teilweise übertriebener Härte, die nicht geahndet wurde, sich einen Vorteil zu verschaffen. So mussten die Löbitzer zwei weitere Verletzte beklagen. Paul Kunze per Strafstoß sowie nur eine Minute später erneut Pascalau stellten das Ergebnis auf 3:1, ehe Kunze den vorentscheidenden vierten Treffer für die Kombination Krauschwitz/Teuchern II/Nessa III erzielte. Dann sah Christian Heide vom Gastgeber wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte (75.), und in Überzahl konnten die Wethautaler noch einmal verkürzen. Nachdem Cebulla im Strafraum gefoult worden war, war Moritz Prater vom Elfmeterpunkt zum 4:2-Endstand erfolgreich.